Triều Tiên phóng tên lửa hành trình trước chuyến thăm Hàn Quốc của ông Trump

(VTC News) -

Hôm 28/10, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) mô tả cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình do Bình Nhưỡng thực hiện là thành công và tuyên bố vũ khí này sẽ góp phần mở rộng phạm vi hoạt động của lĩnh vực hạt nhân.

Thông tin được đưa ra vài giờ trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến ​​giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại thành phố Gyeongju, nơi Hàn Quốc đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tên lửa hành trình Hwasal của Triều Tiên rời bệ phóng hồi tháng 3. (Ảnh: KCNA)

Hiện tại, phía Hàn Quốc chưa lên tiếng về cuộc thử nghiệm tên lửa trình của Triều Tiền.

Trước chuyến thăm Hàn Quốc, ông Trump đã đến Nhật Bản và có cuộc hội kiến với tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Tại cuộc gặp, Mỹ và Nhật Bản chính thức ký thỏa thuận đảm bảo nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng và đất hiếm trong bối cảnh cả hai nước đều muốn củng cố chuỗi cung ứng đất hiếm được sử dụng ở mọi nơi, từ năng lượng tái tạo đến đồ điện tử và ô tô.

Mỹ và Nhật Bản có kế hoạch hợp tác thông qua việc sử dụng công cụ chính sách kinh tế và đầu tư phối hợp để đẩy nhanh quá trình phát triển thị trường đa dạng, thanh khoản và công bằng cho khoáng sản quan trọng và đất hiếm.

Đồng thời, hai nước sẽ hợp lý hóa và bãi bỏ quy định về thời gian cũng như quy trình cấp phép đối với khoáng sản quan trọng và đất hiếm. Đồng thời, hai nước nhất trí giải quyết các chính sách phi thị trường và hoạt động thương mại không công bằng.

Tại cuộc gặp ở phủ Thủ tướng ở Tokyo, ông Trump cũng ca ngợi Mỹ và Nhật Bản là "đồng minh ở cấp độ mạnh nhất", khẳng định bà Takaichi sẽ là "một trong những thủ tướng vĩ đại nhất".