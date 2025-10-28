Ông Trump bác thông tin tranh cử Phó Tổng thống vào năm 2028

(VTC News) -

Hôm 27/10, trong cuộc trao đổi với phóng viên trên Không Lực Một bay từ Malaysia đến Tokyo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rõ về việc tranh cử vị trí Phó Tổng thống Mỹ vào năm 2028. Ông Trump nhấn mạnh: "Tôi được phép làm điều đó. Nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi nghĩ nó quá dễ. Vâng, tôi sẽ loại trừ khả năng đó vì nó quá dễ. Tôi nghĩ mọi người sẽ không thích điều đó".

Nói về khả năng tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, ông Trump cho biết thêm: "Tôi rất muốn làm điều đó. Tôi đang có số phiếu bầu tốt nhất từ ​​trước đến nay."

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cùng với đó, khi được phóng viên hỏi liệu ông có loại trừ khả năng tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba hay không, ông trả lời: "Tôi có loại trừ khả năng đó không? Ý tôi là anh phải nói cho tôi biết".

Và khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng đấu tranh tại tòa án về tính hợp pháp của một cuộc tranh cử Tổng thống khác hay không, ông Trump trả lời: "Tôi thực sự chưa nghĩ đến điều đó".

Theo Tu chính án 22 Hiến pháp Mỹ giới hạn mỗi công dân chỉ được làm Tổng thống trong tối đa hai nhiệm kỳ. Một số người ủng hộ cho rằng cách để lách lệnh cấm là ông Trump sẽ ra tranh cử Phó Tổng thống và ứng cử viên khác sẽ ra tranh cử Tổng thống rồi từ chức, để ông Trump một lần nữa đảm nhận chức Tổng thống.

Nhà lãnh đạo Mỹ từng nhiều lần ám chỉ ý tưởng phục vụ quá hai nhiệm kỳ Tổng thống theo quy định của hiến pháp và nói đùa về vấn đề này tại các cuộc vận động tranh cử, trêu chọc những người ủng hộ bằng chiếc mũ có dòng chữ "Trump 2028".

Hiện tại, ông Trump 79 tuổi. Nếu tái tranh cử, ông Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất trong lịch sử (82 tuổi). Bất chấp tuổi tác, ông vẫn duy trì lịch trình công tác dày đặc, thường xuyên tiếp xúc với phóng viên ngay cả trong những chuyến công du quốc tế dài ngày, thể hiện sức bền bỉ và sự tham gia tích cực vào nhiệm vụ tổng thống hàng ngày.

Trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2024, Tổng thống Trump luôn tập trung vào vấn đề tuổi tác cao của cựu Tổng thống Joe Biden, thường xuyên nêu bật những sai lầm trong lời nói và hành động như bằng chứng cho thấy đối thủ đảng Dân chủ của ông quá già để có thể lãnh đạo đất nước một cách hiệu quả.