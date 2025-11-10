Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị cáo buộc cố ý khiêu khích Triều Tiên

(VTC News) -

Người phát ngôn nhóm công tố cho biết, ông Yoon Suk-yeol cố ý khiêu khích xung đột quân sự giữa hai miền Nam – Bắc nhằm tìm cớ ban bố thiết quân luật. Nhóm công tố cáo buộc rằng cựu Tổng thống Hàn Quốc cùng các chỉ huy quân đội ra lệnh tiến hành chiến dịch máy bay không người lái bí mật vào lãnh thổ Triều Tiên, nhằm làm leo thang căng thẳng và biện minh cho quyết định ban bố thiết quân luật.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có mặt tại tòa án ở Seoul để tham dự phiên xét duyệt lệnh bắt do các công tố viên đặc biệt đề xuất, ngày 9/7/2025. Ảnh: Reuters

Theo bản ghi nhớ nội bộ, ông Yoon cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và cựu Giám đốc Tình báo Quân đội Yeo In-hyung lập kế hoạch kích động Triều Tiên tấn công Hàn Quốc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc ban bố thiết quân luật.

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng ba người này muốn tạo ra căng thẳng trong nước, qua đó tạo “điều kiện” để ông Yoon ra lệnh thiết quân luật.

Bằng chứng được trích xuất từ điện thoại di động của một quan chức quân đội chứa các từ khóa như “máy bay không người lái” và “tấn công kiểu phẫu thuật” (thuật ngữ chỉ hành động tấn công chính xác nhằm vào mục tiêu cụ thể). Thông tin này được cho là gợi ý về khả năng khiêu khích Triều Tiên.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và cựu Giám đốc Tình báo Quân đội Yeo In-hyung cũng bị truy tố với các cáo buộc bổ sung tương tự.

Cả ông Yoon và ông Kim phủ nhận việc ban bố thiết quân luật nhằm gây tổn hại lợi ích quốc gia. Trong khi đó, cựu Giám đốc Tình báo Quân đội Yeo In-hyung thừa nhận ông “rất hối tiếc” vì không phản đối mệnh lệnh từ cựu tổng thống Hàn Quốc, nhưng phát ngôn viên công tố cho rằng lời giải thích của ông về các ghi chú trong điện thoại là không hợp lý.

Trước đó, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc đã miễn nhiệm ông Yoon hồi tháng Tư, và ông hiện đang bị xét xử với tội danh nổi loạn. Nếu bị kết án, cựu Tổng thống có thể đối mặt án tử hình.

Vào tháng 10 năm ngoái, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc cử máy bay không người lái rải truyền đơn chống Triều Tiên, đồng thời công bố ảnh xác một chiếc UAV quân sự Hàn Quốc bị rơi. Phía Hàn Quốc khi đó từ chối xác nhận thông tin này.