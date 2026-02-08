Xác minh clip người đàn ông bị chém gục tại khu vực cửa khẩu ở Quảng Trị

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện xác minh, làm rõ thông tin liên quan clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị chém gục được cho là xảy ra tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (cửa khẩu Việt Nam - Lào ở Quảng Trị).

Tối 7/2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài khoảng 45 giây, ghi lại cảnh 2 người đàn ông xảy ra xô xát trên đường, có nhiều xe container đỗ xung quanh.

Người đàn ông dùng hung khí đánh gục người khác ngay cạnh xe container. (Ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung clip, người đàn ông mặc áo sẫm màu, quần đen, trên tay cầm hung khí lao vào hành hung người đàn ông cởi trần, mặc quần dài. Sau khi bị đánh, người này loạng choạng rồi ngã gục xuống đường.

Chưa dừng lại, người đàn ông mặc áo tiếp tục đá thêm nhiều lần vào vùng đầu người đàn ông đang nằm gục dưới đất, gần như không thể gượng dậy. Toàn bộ sự việc diễn ra trong thời gian ngắn, giữa khu vực có nhiều xe container qua lại.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải và lan truyền, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc trước hành vi bạo lực nói trên. Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

