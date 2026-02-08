Thuốc Pembroria chứa Pembrolizumab điều trị được những loại ung thư nào?

(VTC News) -

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Anh, Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, Pembroria không phải là hoạt chất xa lạ với giới chuyên môn trong nước. “Pembrolizumab được sử dụng tại Việt Nam khoảng 5 năm nay và mang lại hiệu quả rõ rệt ở nhiều nhóm bệnh nhân ung thư”, bác sĩ Duy Anh nói.

Pembroria là thuốc điều trị ung thư theo cơ chế miễn dịch, giúp “đánh thức” hệ thống miễn dịch của cơ thể nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Đây là hướng điều trị hiện đại, khác với hóa trị hay xạ trị truyền thống vốn tác động trực tiếp lên tế bào ung thư nhưng cũng gây tổn thương tế bào lành.

Trước đây, các thuốc chứa hoạt chất Pembrolizumab chủ yếu do các hãng dược của Mỹ sản xuất. Gần đây, sự xuất hiện của nhà sản xuất từ Nga giúp đa dạng nguồn cung, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thuốc cho người bệnh tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Thuốc Pembroria chứa Pembrolizumab được dùng điều trị nhiều loại ung thư.

Theo bác sĩ Duy Anh, việc có nhiều nhà sản xuất không làm thay đổi bản chất hay cơ chế tác dụng của thuốc. Ông ví von, điều này tương tự các kháng sinh phổ biến như Amoxicillin – được sản xuất tại nhiều quốc gia nhưng vẫn giữ nguyên hoạt chất và hiệu quả điều trị. “Nguồn cung đa dạng hơn có thể giúp giảm áp lực chi phí và tăng cơ hội tiếp cận cho bệnh nhân”, ông nói.

Về chỉ định, Pembrolizumab được sử dụng trong điều trị nhiều loại ung thư như ung thư phổi không tế bào nhỏ, u hắc tố, ung thư đại trực tràng, cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận và ung thư vú. Hiệu quả điều trị được ghi nhận rõ rệt ở những bệnh nhân có đặc điểm sinh học và đáp ứng miễn dịch phù hợp.

Thời gian sử dụng thuốc phụ thuộc vào từng loại ung thư và tình trạng cụ thể của người bệnh. Theo khuyến cáo chuyên môn, điều trị thường được duy trì cho đến khi có bằng chứng bệnh tiến triển hoặc xuất hiện độc tính không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng lưu ý nhóm thuốc miễn dịch có thể gây ra những phản ứng bất lợi liên quan đến hệ miễn dịch. Người bệnh cần được theo dõi sát để kịp thời điều chỉnh liều, tạm ngưng hoặc ngừng điều trị khi cần thiết, theo đúng hướng dẫn chuyên môn.

Về quản lý, tháng 10/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp giấy đăng ký lưu hành cho 14 loại vaccine và sinh phẩm, trong đó có Pembroria (Pembrolizumab 100 mg/4 ml). Sản phẩm này do Công ty Limited Liability “PK-137” của Nga sản xuất, Công ty Anabion Pharmaceutical Trading Ltd (UAE) đứng tên đăng ký.

Theo giới chuyên môn, liệu pháp miễn dịch, trong đó có Pembrolizumab, đang mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn tiến xa, đặc biệt trong bối cảnh các phương pháp điều trị truyền thống không còn hiệu quả. Dù vậy, việc sử dụng thuốc cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.