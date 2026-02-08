+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Vì sao 'ông lớn' HP, Dell hướng đến chip nhớ Trung Quốc
(VTC News) -
HP, Dell, Acer và Asus cân nhắc dùng chip nhớ Trung Quốc không chỉ là giải pháp tình thế mà còn phản ánh sự dịch chuyển chiến lược chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
Linh Ngân
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Hồng Đăng trở lại phim giờ vàng VTV, khán giả phản ứng thế nào?
08:41 08/02/2026
Phim
Xác minh clip người đàn ông bị chém gục tại khu vực cửa khẩu ở Quảng Trị
08:33 08/02/2026
Bản tin 113
Nhiều thành phố châu Âu cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch
08:24 08/02/2026
Tin tức xanh
Honda CR-V hybrid 2026 chốt giá bán từ 1,17 tỷ đồng
08:22 08/02/2026
Thị trường
Tuyển sinh đại học: Giới hạn số nguyện vọng, 'siết' học bạ, thí sinh có gặp khó?
08:16 08/02/2026
Tuyển sinh
Công nghệ 8/2: Anthropic công kích OpenAI trước trận Super Bowl
08:14 08/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Lần đầu tiên hình tượng 'Ngựa 9 Hồng Mao' xuất hiện trên tem Tết Việt Nam
08:11 08/02/2026
Khám phá
Điện thoại Trump Mobile T1 thay đổi thiết kế, cấu hình trước ngày ra mắt
08:08 08/02/2026
Sản phẩm
Mazda MX-5 mui mềm sắp bán tại Việt Nam, có tùy chọn số sàn
08:03 08/02/2026
Tin xe 247
Vì sao chỉ cá chép mới đưa được Táo quân về trời?
08:00 08/02/2026
Gia đình
FPT hoàn thiện chuỗi chip bán dẫn bằng cách nào?
08:00 08/02/2026
VTC NEWS TV
Bắt giam chủ cơ sở sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ 'ngậm' chất cấm
07:57 08/02/2026
Bản tin 113
Mưa đỏ, Soobin được vinh danh tại giải thưởng WeChoice 2025
07:45 08/02/2026
Ca Nhạc
Đàn ông hùa theo mẹ ức hiếp vợ: Vừa bạc tình vừa hèn
07:40 08/02/2026
Ý kiến
Mỹ tham vọng chấm dứt xung đột Ukraine trong tháng 3, ép Kiev bầu cử sớm
07:26 08/02/2026
Thời sự quốc tế
Toàn cảnh tuyến đường hơn 83 tỷ vừa thông xe kỹ thuật, lách giữa 2 tòa chung cư
07:15 08/02/2026
Tin nóng
Giá vàng hôm nay 8/2: Tiếp tục hồi phục, tiến sát ngưỡng 5.000 USD/ounce
07:09 08/02/2026
Tin giá vàng
Uống gì để đào thải cồn nhanh nhất?
07:06 08/02/2026
Tư vấn
Giá đất nền ven Hà Nội tăng mạnh 200 triệu đồng/m², chuyên gia cảnh báo gì?
07:00 08/02/2026
VTC NEWS TV
Giá xăng dầu hôm nay 8/2: Hồi phục nhẹ sau một tuần suy giảm
06:59 08/02/2026
Thị trường
Bài toán tiểu học khiến nhiều người phải chào thua
06:57 08/02/2026
Hỏi - Đáp
CLB Thanh Hóa chìm trong khủng hoảng, ra sân với số cầu thủ tối thiểu
06:53 08/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Nhận định bóng đá Liverpool vs Man City: Kịch bản bất ngờ
06:51 08/02/2026
Bóng đá Anh
Sau bài hát sinh nhật quốc dân, Phan Đinh Tùng chọn ngày lễ tình yêu để tạo hit?
06:49 08/02/2026
Ca Nhạc
Vai diễn gây bất ngờ của Quách Ngọc Ngoan
06:45 08/02/2026
Phim
Nhận định bóng đá Công an TP.HCM vs Thanh Hóa: Quá khó cho đội khách
06:44 08/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Cải cách tiền lương, quy định về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm trong năm 2026
06:43 08/02/2026
Tin nóng
Mâm lễ cúng ông Công ông Táo nên đặt ở bếp hay trên bàn thờ?
06:30 08/02/2026
Gia đình
Dự báo thời tiết ngày 8/2: Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, miền Bắc mưa rét
04:30 08/02/2026
Thời tiết
Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Chelsea bám sát Man Utd
00:13 08/02/2026
Bóng đá Anh