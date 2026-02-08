+
FPT hoàn thiện chuỗi chip bán dẫn bằng cách nào?
(VTC News) -
FPT xác định chip là nền tảng cốt lõi cho chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đồng thời mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Tin mới
Mazda MX-5 mui mềm sắp bán tại Việt Nam, có tùy chọn số sàn
08:03 08/02/2026
Tin xe 247
Vì sao chỉ cá chép mới đưa được Táo quân về trời?
08:00 08/02/2026
Gia đình
FPT hoàn thiện chuỗi chip bán dẫn bằng cách nào?
08:00 08/02/2026
VTC NEWS TV
Bắt giam chủ cơ sở sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ 'ngậm' chất cấm
07:57 08/02/2026
Bản tin 113
Đàn ông hùa theo mẹ ức hiếp vợ: Vừa bạc tình vừa hèn
07:40 08/02/2026
Ý kiến
Mỹ tham vọng chấm dứt xung đột Ukraine trong tháng 3, ép Kiev bầu cử sớm
07:26 08/02/2026
Thời sự quốc tế
Toàn cảnh tuyến đường hơn 83 tỷ vừa thông xe kỹ thuật, lách giữa 2 tòa chung cư
07:15 08/02/2026
Tin nóng
Giá vàng hôm nay 8/2: Tiếp tục hồi phục, tiến sát ngưỡng 5.000 USD/ounce
07:09 08/02/2026
Tin giá vàng
Uống gì để đào thải cồn nhanh nhất?
07:06 08/02/2026
Tư vấn
Giá đất nền ven Hà Nội tăng mạnh 200 triệu đồng/m², chuyên gia cảnh báo gì?
07:00 08/02/2026
VTC NEWS TV
Giá xăng dầu hôm nay 8/2: Hồi phục nhẹ sau một tuần suy giảm
06:59 08/02/2026
Thị trường
Bài Toán tiểu học khiến nhiều người phải chào thua
06:57 08/02/2026
Hỏi - Đáp
CLB Thanh Hóa chìm trong khủng hoảng, ra sân với số cầu thủ tối thiểu
06:53 08/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Nhận định bóng đá Liverpool vs Man City: Kịch bản bất ngờ
06:51 08/02/2026
Bóng đá Anh
Sau bài hát sinh nhật quốc dân, Phan Đinh Tùng chọn ngày lễ tình yêu để tạo hit?
06:49 08/02/2026
Ca Nhạc
Vai diễn gây bất ngờ của Quách Ngọc Ngoan
06:45 08/02/2026
Phim
Nhận định bóng đá Công an TP.HCM vs Thanh Hóa: Quá khó cho đội khách
06:44 08/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Cải cách tiền lương, quy định về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm trong năm 2026
06:43 08/02/2026
Tin nóng
Mâm lễ cúng ông Công ông Táo nên đặt ở bếp hay trên bàn thờ?
06:30 08/02/2026
Gia đình
Dự báo thời tiết ngày 8/2: Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, miền Bắc mưa rét
04:30 08/02/2026
Thời tiết
Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Chelsea bám sát Man Utd
00:13 08/02/2026
Bóng đá Anh
Kết quả Arsenal vs Sunderland: Gyokeres lập cú đúp
23:15 07/02/2026
Bóng đá Anh
Kết quả Wolves vs Chelsea, vòng 25 Ngoại Hạng Anh mới nhất
23:05 07/02/2026
Bóng đá Anh
Huệ Như bị tòa án Đức cấm tuyệt đối phát tán tin sai về Chủ tịch Vingroup
23:01 07/02/2026
Bản tin 113
Cập nhật V.League vòng 13 hôm nay: Ninh Bình thua sốc HAGL
21:40 07/02/2026
V.League
Thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam do vốn Nhà nước đầu tư từ ngày 1/3
21:29 07/02/2026
Đầu Tư
Thủ môn mắc sai lầm độc lạ ở giải Hạng Nhất
21:20 07/02/2026
V.League
Tai nạn liên hoàn trên cầu Nhật Tân, hướng đi sân bay Nội Bài ùn tắc
21:16 07/02/2026
Tin nóng
Trực tiếp bóng đá Wolves 1-3 Chelsea: Palmer lập hattrick
21:06 07/02/2026
Bóng đá Anh
Giải U19 nữ VĐQG 2026: Hà Nội gây bất ngờ
21:03 07/02/2026
Bóng đá Việt Nam