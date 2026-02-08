Bốn ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

(VTC News) -

Sáng 2/8, đại diện Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h40 cùng ngày, trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đoạn qua xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Vụ tai nạn liên hoàn khiến phần đầu xe khách vỡ vụn. ( Ảnh Công an cung cấp)

Vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng, các xe hư hỏng, trong đó một xe khách biến dạng phần đầu.

Nhận tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hoà điều động nhiều xe cấp cứu có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đến bệnh viện điều trị.

Tai nạn cũng khiến giao thông trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị ùn tắc cục bộ, kéo dài nhiều km. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã cấm đường, mở điểm quay đầu khẩn cấp trên đoạn cao tốc trên. Đồng thời, lực lượng phân luồng, điều tiết các xe ra khu vực Quốc lộ 1 (thuộc xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Vụ tai nạn khiến nhiều km đoạn cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị ùn tắc cục bộ. (Ảnh Công an cung cấp)

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây 2 tháng, trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang đoạn qua tỉnh Khánh Hòa cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe khách, xe tải và xe đầu kéo đang chạy cùng chiều Nam - Bắc.

Vụ va chạm khiến cả 3 xe bốc cháy dữ dội. Xe khách và xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn, xe đầu kéo bị cháy rụi phần đầu, nhưng may mắn không có thương vong về người.