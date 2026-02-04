Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành, 1 tài xế tử vong

Ngày 4/2, Công an phường Long Trường, TP.HCM phối hợp Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), thuộc Phòng 6 Cục CSGT điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Hơn 4h cùng ngày, tài xế 31 tuổi lái xe đầu kéo trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng đi TP.HCM. Khi đến đoạn km06+500 (phường Long Trường), xe đầu kéo va chạm với xe tải do tài xế 27 tuổi cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lúc này, một xe tải biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng tông vào xe tải của tài xế 27 tuổi. Vụ việc khiến tài xế xe tải biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tử vong tại chỗ. Các xe còn lại hư hỏng.

Đội 6 phối hợp Công an phường Long Trường nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông.

Bước đầu xác định nguyên nhân xe đầu kéo trong lúc chuyển làn thì va chạm với xe tải do tài xế 27 tuổi cầm lái, trong khi xe tải biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) không giữ khoảng cách an toàn.