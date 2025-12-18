Đóng

Mưa sao băng cuối cùng 2025 diễn ra tối nay, có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Bắt đầu từ tối nay 18/12, trận mưa sao băng mang tên Ursids sẽ chính thức "ghé thăm" bầu trời Việt Nam.

Hồng Thắm
