Khoảnh khắc U22 Việt Nam bùng nổ, CĐV Thái Lan chết lặng

(VTC News) -

Video: Thanh Nhàn sút tung lưới U22 Thái Lan trong hiệp phụ.

U22 Việt Nam để U22 Thái Lan dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp một của trận chung kết SEA Games 33. Tuy nhiên, trong tình thế khó khăn, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy khả năng điều chỉnh chiến thuật hiệu quả. U22 Việt Nam hoàn toàn "lột xác" ở hiệp thứ hai. Những cầu thủ được tung vào sân thay người ghi dấu ấn đậm nét.

Nguyễn Thanh Nhàn khiến các cổ động viên Việt Nam bùng nổ ở hiệp phụ, trong khi U22 Thái Lan "chết lặng". Từ pha phối hợp giữa Nguyễn Thái Sơn và Lê Văn Thuận, thủ môn U22 Thái Lan vất vả đẩy bóng. Thanh Nhàn lập tức băng vào sút tung lưới đội chủ nhà.

Trước đó, cũng chính 3 cầu thủ kể trên góp công trong những tình huống dẫn đến bàn thắng để U22 Việt Nam gỡ hòa trong thế bị dẫn 0-2. Thái Sơn chuyền bóng để Đình Bắc kiếm về quả phạt đền rút ngắn tỷ số. Văn Thuận đá phạt góc khiến cầu thủ Thái Lan phản lưới.