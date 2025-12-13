Mẫu tiểu cảnh đẹp phù hợp trong nhà ống

(VTC News) -

Trong bối cảnh nhà ống ngày càng phổ biến tại các đô thị, nhu cầu tạo ra một không gian sống xanh – thoáng – giàu tính thẩm mỹ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Hạn chế lớn nhất của nhà ống là chiều ngang hẹp, thiếu sáng tự nhiên và bí. Vì thế, việc bố trí tiểu cảnh trong nhà là giải pháp hiệu quả giúp cân bằng môi trường sống, mang đến sự hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên.

Dưới đây là những mẫu tiểu cảnh đẹp, hiện đại và phù hợp với cấu trúc nhà ống hiện nay.

Tiểu cảnh giếng trời

(Ảnh: Angcovat)

Giếng trời gần như là “linh hồn” của nhà ống hiện đại. Khu vực này hội tụ ánh sáng tự nhiên, gió và khoảng trống, thích hợp để thiết kế tiểu cảnh xanh. Tại đây, gia chủ có thể bố trí cây xanh cỡ nhỏ, sỏi trắng, thác nước mini, hoặc kết hợp thêm đá tự nhiên để tạo điểm nhấn.

Một thiết kế tiểu cảnh giếng trời đẹp thường bao gồm: cây xanh ưa bóng như trầu bà, lan ý, dương xỉ; bồn cây âm sàn hoặc chậu cảnh dáng thấp; hệ đèn rọi chân để tăng tính lung linh về đêm.

Tiểu cảnh dưới cầu thang

(Ảnh: Angcovat)

Khu vực dưới cầu thang thường bị bỏ trống hoặc sử dụng không hợp lý. Vì vậy, có thể biến gầm cầu thang thành một tiểu cảnh mini giúp tăng giá trị thẩm mỹ đồng thời giải quyết được phần diện tích thừa.

Tiểu cảnh khô gồm sỏi trắng, đá cuội, vài bụi cây nhỏ, tượng decor. Tiểu cảnh nước với hồ cá mini, thác tràn hoặc máng nước chảy nhẹ. Tiểu cảnh zen mang phong cách Nhật Bản với đá tự nhiên, tre trúc, tượng thiền.

Tiểu cảnh sân trước

(Ảnh: Penviet)

Dù diện tích nhỏ, nhà ống vẫn có thể bố trí tiểu cảnh sân trước với cách làm tinh gọn. Một thiết kế đẹp thường bao gồm: bồn cây cạnh cửa ra vào, đá kết hợp cỏ xanh và tiểu cảnh nước nhỏ tạo âm thanh nhẹ nhàng.

Tiểu cảnh phòng khách

(Ảnh: Hatalandscape)

Nếu phòng khách trong nhà ống có khoảng lùi hoặc vách ngăn, gia chủ có thể tận dụng để tạo tiểu cảnh treo, tường xanh hoặc bồn cây dài.Với tường xanh, có thể dùng cây lá nhỏ, hệ tưới tự động. Tiểu cảnh treo kết hợp chậu gốm, chậu thủy tinh, cây dây leo.

Tiểu cảnh phòng khách giúp làm mềm không gian vuông vức của nhà ống, tạo cảm giác thư thái ngay khi bước vào.

Tiểu cảnh sân sau

(Ảnh: AGS Landscape)

Một số nhà ống có khoảng sân sau nhỏ, phù hợp để bố trí tiểu cảnh mang phong cách resort. Thiết kế có thể đơn giản với sàn gỗ ngoài trời, chậu cảnh lớn, ghế ngồi thư giãn, hồ cá Koi mini hoặc thác nước tường.

Đây là không gian lý tưởng để đọc sách, uống trà hoặc hít thở khí trời.