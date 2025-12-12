Chạm đỉnh cao ở SEA Games, em trai Ánh Viên tiết lộ lời dặn của chị gái

(VTC News) -

Đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục mang về tin vui khi kình ngư Nguyễn Quang Thuấn giành huy chương vàng thứ 23 cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Ở nội dung 400m hỗn hợp nam, anh cán đích đầu tiên với thời gian 4 phút 19 giây 98.

"Hiện tại tôi rất vui và hãnh diện khi đại diện cho Việt Nam tại SEA Games 33. Thật sự khi bước vào cự li này, tôi không đặt áp lực nhiều mà muốn thắng bản thân mình. Huy chương vàng rất có ý nghĩa với tôi. Tôi đã rất vui khi có thể mang về một tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam và góp công cho đất nước.

Trước khi SEA Games diễn ra, chị Ánh Viên gọi điện động viên tôi và nói hãy cố gắng hết sức. Khi đạt huy chương, tôi muốn dành tặng cho đất nước và tặng người hâm mộ, thầy cô và gia đình. Đây là cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của tôi", Nguyễn Quang Thuấn cho biết.

Quang Thuấn giành huy chương vàng SEA Games 33.

Bên cạnh đó, Trần Hưng Nguyên cũng có màn thi đấu nỗ lực và về đích thứ hai với thành tích 4 phút 25 giây 45, mang về tấm huy chương bạc. Việc hai kình ngư Việt Nam cùng chiếm trọn hai vị trí dẫn đầu cho thấy sự vượt trội của đội tuyển ở nội dung hỗn hợp.

Trước màn tỏa sáng ở cự ly 400m, Quang Thuấn cũng đã có khởi đầu đáng khích lệ khi giành huy chương đồng nội dung 200m hỗn hợp cá nhân trong ngày thi đấu đầu tiên, còn Hưng Nguyên giành huy chương vàng. Thành tích ấn tượng của em trai của tuyển thủ Ánh Viên hứa hẹn mở ra chặng đường bùng nổ hơn trong những nội dung tiếp theo.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Nguyễn Quang Thuấn giành huy chương vàng ở đại hội Đông Nam Á. Ở hai kì trước đó, anh đều chạm tay đến tấm huy chương bạc.