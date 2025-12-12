Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 12/12: Bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Indonesia

(VTC News) -

SEA Games 33 hôm nay 12/12 có 43 môn thể thao diễn ra. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự 25 môn. Trong đó, cơ hội giành huy chương vàng đến ở các môn bơi, bắn súng, taekwondo, judo, jujitsu và karate.

Cập nhật mới nhất

Bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu Indonesia

18h hôm nay, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng săn huy chương vàng môn bơi.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất

XH Đoàn TT HCV HCB HCĐ Tổng 1 Thái Lan 41 24 14 79 2 Việt Nam 14 8 27 49 3 Indonesia 13 20 13 46 4 Singapore 9 10 13 32 5 Philippines 5 7 21 33 6 Malaysia 3 12 21 36 7 Myanmar 2 6 3 11 8 Lào 1 1 9 11 9 Brunei 0 1 1 2 10 Timor Leste 0 0 2 2

Cập nhật thứ hạng mới nhất: Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33

Nguyễn Huy Hoàng săn huy chương vàng SEA Games 33.

Bơi

9h: Vòng loại các nội dung

- Nữ 100m tự do: Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền

- Nam 400m hỗn hợp: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn

- Nam 1.500m tự do: Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh

- Nữ 400m tự do: Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi

18h: Chung kết các nội dung

Điền kinh

9h50: Vòng loại Nam 400m - Lê Ngọc Phúc, Tạ Ngọc Tưởng

16h40: Chung kết Nam nhảy cao - Vũ Đức Anh

16h50: Chung kết Nữ đẩy tạ - Kim Thị Huyền

17h45: Chung kết Nữ 400m - Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc

18h15: Vòng loại Nữ 100m vượt rào - Bùi Thị Nguyên, Huỳnh Thị Mỹ Tiên

Cầu lông

9h-21h: Tứ kết đôi nữ - Phạm Thị Diệu Ly/Phạm Thị Khánh, Bùi Bích Phương/Vũ Thị Trang

Boxing

14h: Tứ kết Nữ 50 kg - Nguyễn Thị Ngọc Trân vs Raksat Chuthamat (Thái Lan)

Đua thuyền

9h: Vòng loại Đôi nữ canoe 200m - Ma Thị Thùy, Nguyễn Thị Hương

9h10: Vòng loại 4 nam canoe 200m - Dương Văn Ngời, Bùi Hữu Tích, Hiên Năm, Trần Thành

9h30: Vòng loại 4 nam kayak 200m - Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Văn Danh, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Danh

14h: Chung kết các nội dung

Futsal

13h30: Việt Nam vs Indonesia (Nữ)

TDDC

14h30: Chung kết các nội dung

- Nam nhảy chống: Trần Đoàn Quỳnh Nam

- Nam xà kép: Đinh Phương Thành

- Nam xà đơn: Đinh Phương Thành

- Nữ cầu thăng bằng

- Nữ sàn

Judo

13h: Tứ kết các nội dung

- Nam 55 kg - Nguyễn Hoàng Thành vs Jetsadakorn Suksai (Thái Lan)

- Nam 73 kg - Nguyễn Hải Bá vs Htet Aung (Myanmar)

- Nữ 57 kg - Nguyễn Thanh Thủy vs Kamolwan Akkajan (Philippines)

- Nữ 70 kg - Lê Huỳnh Tường Vi vs Khrizzie Pabulayan (Philippines)

Jujitsu

9h: Vòng loại, chung kết các nội dung

- Newaza Nam 62 kg: Đào Hồng Sơn, Cấn Văn Thắng

- Newaza Nam 77 kg: Nguyễn Tất Lộc, Nguyễn Cát Tùng

- Newaza 63 kg: Ngô Thảo Vân, Vũ Anh Thư

- Show hỗn hợp: Trịnh Kế Dương, Nguyễn Ngọc Bích

- Duo hỗn hợp: Phùng Thị Hồng Ngọc, Tơ Đăng Minh

Karate

9h: Vòng loại các nội dung

- Kumite Nam 55 kg: Chu Văn Đức

- Kumite Nữ 50 kg: Nguyễn Thị Thu vs Chippensuk Chanyanut (Thái Lan)

- Kumite Nữ 55 kg: Nguyễn Thị Diệu Ly

- Kumite Nam 67 kg: Khuất Hải Nam

13h30: Chung kết các nội dung

Cầu mây

18h: Việt Nam vs Thái Lan (Nữ)

Bắn súng

9h: Vòng loại Nam bắn đĩa bay - Mai Anh Tuấn, Trần Khắc Đang

9h30: Vòng loại Đồng đội nam nữ 10m súng trường hơi - Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang

11h: Chung kết Đồng đội nam nữ 10m súng trường hơi

16h30: Chung kết bắn đĩa bay

Taekwondo

10h: Vòng loại các nội dung

- Nữ 46-49 kg: Trương Thị Kim Tuyền vs Nadia Aina Syazwani (Malaysia)

- Bán kết Nữ 67-73 kg: Bạc Thị Khiêm (chưa xác định đối thủ)

- Vòng loại Nam 54-58 kg: Đinh Công Khoa (chưa xác định đối thủ)

- Bán kết Nam 74-80 kg: Phạm Minh Bảo Kha vs Thanathorn Saejo (Thái Lan)

Bóng chuyền

17h30: Việt Nam vs Indonesia (Nữ).