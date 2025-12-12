Xác định đối thủ của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở bán kết SEA Games 33

(VTC News) -

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu với Indonesia ở lượt cuối cùng của vòng bảng SEA Games 33. Bất ngờ xảy ra ở những phút đầu tiên khi đội tuyển Indonesia có thời điểm dẫn trước Việt Nam đến 7-3.

Nhưng khi các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dần kiểm soát được tình hình, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng cân bằng tỉ số 9-9 khi Như Quỳnh chắn bóng tốt sau cú đập của Megawati. Tỉ số được nâng lên 14-12 khi Kim Thoa chuyền bóng tốt để Kiều Trinh kết thúc tình huống, Việt Nam đã vượt qua Indonesia.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết.

Đến cuối hiệp 1, những pha đập bóng uy lực giúp đội tuyển Việt Nam thắng 25-20. Sang hiệp 2, câu chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thanh Thúy, Lâm Oanh giúp đội tuyển Việt Nam áp đảo từ sớm và dẫn Indonesia đến 15-8 rồi 20-9. Indonesia nỗ lực nhưng vẫn phải nhận thất bại 15-25 trong set 2.

Đến lúc này, đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trọn vẹn và giữ vững thành tích chưa thua set đấu nào kể từ đầu giải. Nhưng những phút đầu tiên của set 3 lại khó khăn khi Bích Thủy đánh bóng rất thông minh để ghi điểm cho đội nhà, nhưng sau đó Kiều Trinh lại phát bóng không qua lưới.

Phải sau thời điểm set 3 có tỉ số 10-10, đội tuyển Việt Nam mới thực sự hiệu quả trong các pha tấn công của mình. Đội tuyển Việt Nam lên điểm liên tục và dẫn 17-11 trước khi kết thúc set đấu với tỉ số 25-19.

Như vậy, với thành tích thắng thuyết phục cả 3 trận vòng bảng và không thua bất kì set đấu nào, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 33 với ngôi đầu bảng B. Theo thứ tự phân nhánh, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Philippines ở vòng bán kết.