Bị tuyển Việt Nam loại khỏi SEA Games 33, HLV Myanmar từ chức

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Myanmar (MFF) thông báo ông Tesuro Uki - huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ nước này - nộp đơn từ chức. Quyết định được đưa ra vào tối qua (11/12), ngay sau khi Myanmar bị đội tuyển nữ Việt Nam loại khỏi SEA Games 2025.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Tetsuro Uki cho biết: “Chúng tôi thủng lưới hai bàn quá sớm trong hiệp một, và đó là một vấn đề cực kỳ lớn. Khi bị dẫn trước như vậy, tâm lý toàn đội bị ảnh hưởng đáng kể. Các cầu thủ bắt đầu căng thẳng, mất bình tĩnh và gặp nhiều trở ngại trong việc tổ chức lối chơi trước Việt Nam".

Ông cũng nhấn mạnh rằng toàn đội đã không buông xuôi, các cầu thủ vẫn chiến đấu đến những phút cuối cùng, luôn cố gắng đưa bóng lên phía trước, và ông cảm ơn họ vì tinh thần thi đấu kiên cường đó.

Trước đó, tối 11/12, tuyển nữ Myanmar để thua 0-2 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.

HLV Tetsuro Uki sau bàn thua của đội tuyển nữ Myanmar trước Việt Nam. (Ảnh: MFF)

Ở lượt trận đầu tiên của bảng B, đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 7-0. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thua 0-1 đầy tiếc nuối ở trận gặp Philippines. Dù vẫn đứng trên đối thủ, đội tuyển Việt Nam bị đẩy vào tình thế phải thắng ở lượt trận cuối gặp Myanmar. Bước vào trận đấu quyết định, đội tuyển nữ Việt Nam chơi rất hay. Các học trò của HLV Mai Đức Chung "phủ đầu" đối thủ bằng 2 bàn thắng trong 15 phút.

Trước khi bóng lăn, Myanmar nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành vé đi tiếp khi dẫn đầu bảng và chỉ cần một trận hòa với đội bóng của HLV Mai Đức Chung là đảm bảo suất vào bán kết. Thế nhưng họ lại không thể giữ được lợi thế và bị tuyển nữ Việt Nam đánh bại.

Huấn luyện viên người Nhật Bản đã bắt đầu dẫn dắt đội tuyển nữ Myanmar từ năm 2023. Dưới thời ông, đội từng giành huy chương bạc SEA Games 2023, vô địch Cúp giao hữu Nepal 2025 và về nhì tại Giải vô địch ASEAN 2025. Tuy nhiên, đội không thể vượt qua vòng loại Olympic, vòng loại Asian Cup, và nay tiếp tục không thể tiến sâu tại SEA Games 2025.

Liên đoàn Bóng đá Myanmar gửi lời cảm ơn và chúc ông Tesuro Uki những điều tốt đẹp nhất trong chặng đường sắp tới.