Sau chiến tích 2 HCV SEA Games 33, MMA Việt Nam có thêm cột mốc lịch sử

(VTC News) -

Sáng nay 12/12, đại diện các Liên đoàn võ thuật tổng hợp (MMA) quốc gia trong khu vực gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore nhóm họp nhằm thống nhất các nội dung liên quan tới hoạt động của Hiệp hội võ thuật tổng hợp Đông Nam Á (SEAMMAA). Đại diện Liên đoàn MMA Việt Nam là Chủ tịch Ngô Đức Quỳnh.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ (MOU) giữa đại diện MMA tại 6 quốc gia thành viên, SEAMMAA sẽ là tổ chức đại diện chính thức cho MMA Đông Nam Á trong các hoạt động nhằm định hướng phát triển bộ môn võ thuật này tại các quốc gia cũng như tại châu Á và đấu trường thế giới.

Việt Nam là một trong 6 thành viên sáng lập Hiệp hội MMA Đông Nam Á.

Biên bản ghi nhớ nêu rõ: “Các bên nhận thấy sự phát triển nhanh chóng và tiềm năng của môn MMA trong khu vực Đông Nam Á; có chung tầm nhìn trong việc chuẩn hóa, phát triển và thúc đẩy môn MMA dưới sự quản lý thống nhất của một tổ chức khu vực; cùng mong muốn chính thức hợp tác để thành lập Hiệp hội Võ thuật Tổng hợp Đông Nam Á (SEAMMAA)".

Trên cơ sở ấy, đại diện MMA 6 quốc gia đồng ý xác lập những mục tiêu chính thức gồm thành lập và đăng ký Hiệp hội MMA Đông Nam Á (SEAMMAA); xây dựng bộ “Luật thống nhất” (Unified Rules) dành cho các giải MMA nghiệp dư và chuyên nghiệp trong khu vực; vận động đưa MMA trở thành môn thi đấu tranh huy chương chính thức tại SEA Games; thúc đẩy an toàn cho vận động viên, tinh thần thi đấu công bằng và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống doping.

Sự ra đời của SEAMMAA cũng sẽ mở ra cơ hội rất lớn để MMA thường xuyên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của các kỳ SEA Games tiếp theo. Đáng chú ý, một trong 6 thành viên sáng lập của SEAMMAA là Malaysia cũng chính là chủ nhà cúa SEA Games 34 vào năm 2027.

Sau khi được đưa vào chương trình thi đấu biểu diễn tại SEA Games 33 và chương trình thi đấu chính thức của Asiad 20 năm 2026 tại Nhật Bản, MMA sẽ có thêm giải vô địch Đông Nam Á chính thức dự kiến vào năm tới.

Việc trở thành thành viên sáng lập Hiệp hội MMA Đông Nam Á cũng là cột mốc khẳng định tầm ảnh hưởng của MMA Việt Nam. Được coi là đi sau so với một số nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Philippines, MMA Việt Nam có những bước tiến rất nhanh trong thời gian gần đây.

Thành tích của đội tuyển MMA Việt Nam tại SEA Games 33 cho thấy điều đó. Các võ sĩ Việt Nam kết thúc SEA Games 33 với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Trần Ngọc Lượng, Quàng Văn Minh - 2 võ sĩ giành HCV - thi đấu ấn tượng và áp đảo các đối thủ cùng hạng cân.