Võ sĩ MMA Việt Nam tung hơn 50 cú đấm hạ gục đối thủ, được thưởng 200 triệu đồng

(VTC News) -

Quàng Văn Minh thắng áp đảo võ sĩ Malaysia.

Quàng Văn Minh là một trong 3 vận động viên Việt Nam thi đấu chung kết MMA (võ thuật tổng hợp) SEA Games 33 chiều 11/12. Võ sĩ Việt Nam đối đầu Tan Yee Siang (Malaysia) ở trận tranh huy chương vàng nội dung nam hiện đại hạng cân 65 kg.

Quàng Văn Minh đứng đầu bảng xếp hạng ứng viên tranh đai hạng cân 65 kg của Lion Championship - giải MMA uy tín hàng đầu Việt Nam hiện tại. Trong 2 trận đấu diễn ra chiều qua (10/12), võ sĩ sinh năm 1999 người dân tộc Thái đều giành chiến thắng thuyết phục với sự áp đảo rõ rệt.

Quàng Văn Minh áp đảo đối thủ và giành HCV. (Ảnh: Dũng Phương Võ/SGGP)

Gặp Tan Yee Siang ở trận chung kết, Quàng Văn Minh tiếp tục thể hiện sự vượt trội về tốc độ và sức mạnh trong từng đòn đánh. Tay đấm của Việt Nam chủ động tấn công áp sát liên tục, ra đòn dồn dập khiến đối thủ lúng túng. Tan Yee Siang hầu như chỉ chống đỡ mà không thể đáp trả.

Điều bất ngờ là võ sĩ Malaysia trụ được đến hết hiệp một. Quàng Văn Minh kiểm soát được đối thủ dưới sàn nhưng đòn đánh của anh chưa đủ hạ knock-out Tan Yee Siang. Tuy nhiên, đến hiệp 2, sức tải đòn của Tan Yee Siang không còn được duy trì khi Quàng Văn Minh tiếp tục áp đảo.

Cuối cùng, sau loạt đòn "ground and pound" (đè và đập) của võ sĩ Việt Nam, trọng tài quyết định can thiệp dừng trận đấu. Quàng Văn Minh giành chiến thắng knock out kỹ thuật và trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên vô địch MMA SEA Games. Với thành tích này, Quàng Văn Minh nhận được phần thưởng 200 triệu đồng từ Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam.

Ngoài Quàng Văn Minh, MMA Việt Nam còn có 1 huy chương vàng của Trần Ngọc Lượng sau đó. Nhà vô địch Lion Championship hạng cân 60 kg hoàn toàn áp đảo đối thủ người Indonesia và giành chiến thắng bằng tính điểm. Trong khi đó, Dương Thanh Bình giành huy chương bạc.