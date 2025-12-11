Võ sĩ MMA Việt Nam ra đòn tới tấp, đối thủ thua phát khóc

(VTC News) -

Trần Ngọc Lượng đánh bại võ sĩ người Malaysia

Trần Ngọc Lượng là một trong 3 võ sĩ Việt Nam giành quyền vào chung kết võ thuật tổng hợp (MMA) SEA Games 33. Nhà vô địch Lion Championship hạng cân 60 kg tiến đến trận tranh huy chương vàng bằng màn trình diễn đầy ấn tượng với 2 trận thắng knock-out.

Sau khi hạ gục Kongsrichai Kritsada (Thái Lan), Trần Ngọc Lượng tiếp tục áp đảo Chai Kai Hei (Malaysia). Lần này, võ sĩ Việt Nam kết thúc trận đấu nhanh hơn - ngay trong hiệp đầu tiên. So với Trần Ngọc Lượng, Chai Kai Hei - sinh năm 2003, mới thi đấu 1 trận MMA chuyên nghiệp - rõ ràng non kém về kinh nghiệm chiến đấu.

Nhà vô địch của Lion Championship sớm thể hiện sự vượt trội với các đòn chân hiệu quả, cả quét trụ và đá cao. Chai Kai Hei lúng túng và không theo kịp nhịp tấn công của Trần Ngọc Lượng. Võ sĩ Việt Nam cũng liên tục có những pha take down (quật ngã) dễ dàng.

Trần Ngọc Lượng giải quyết trận đấu nhanh.

Trần Ngọc Lượng nhanh chóng kiểm soát đối thủ ở thế nằm sàn và tung ra những đòn "ground and pound" (đè và đấm). Bên ngoài sàn đấu, đội ngũ chỉ đạo viên yêu cầu Trần Ngọc Lượng giải quyết nhanh, kết thúc sớm trận đấu.

Chai Kai Hei chịu trận, hứng chịu liên tiếp hơn 20 cú đấm từ võ sĩ Việt Nam. Trọng tài sau đó ra hiệu dừng trận đấu, xác định chiến thắng knock out kỹ thuật cho Trần Ngọc Lượng. Chai Kai Hei sau đó bật khóc trên võ đài.

Võ sĩ sinh năm 1994 sẽ thi đấu trận chung kết trong hôm nay 11/12. Ngoài Trần Ngọc Lượng, 2 võ sĩ còn lại của Việt Nam có cơ hội tranh huy chương vàng MMA là Dương Thanh Bình và Quàng Văn Minh.

Dương Thị Thanh Bình từng giành huy chương vàng kickboxing, muay Thái và tán thủ quốc gia trước khi giành đai ở Lion Championship. Cô cũng từng đoạt huy chương bạc tại giải vô địch MMA châu Á vào năm 2023.

Quàng Văn Minh dù chưa từng vô địch nhưng đang đứng đầu bảng xếp hạng ứng viên tranh đai hạng cân 65 kg của Lion Championship. Trong 2 trận đấu diễn ra chiều qua (10/12), Quàng Văn Minh đều giành chiến thắng thuyết phục với sự áp đảo rõ rệt.