Người cha Singapore đi lạc, được Công an TP.HCM tìm thấy đúng ngày sinh nhật

Ngày 12/12, đại diện Công an phường An Đông, Công an TP.HCM cho biết tìm thấy ông Alvin - quốc tịch Singapore, người đã đi lạc trước đó.

Lúc 12h20 cùng ngày, Công an phường An Đông nhận được tin từ người dân về người đàn ông nước ngoài có biểu hiện bị lẫn, không nhớ nơi tạm trú.

Ông Alvin và chị Jing Yi gặp lại nhau.

Sau khi đưa về trụ sở, Công an phường An Đông khẩn trương phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM rà soát, xác minh thông tin từ những manh mối ít ỏi.

Vào cuộc khẩn trương, đến 15h, Công an phường An Đông đã giúp ông Alvin đoàn tụ với con gái là chị Jing Yi.

Được biết, ông Alvin đã tự rời khỏi nhà từ 1h sáng. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của ông Alvin.

Chị Jing Yi đã viết thư gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an TP.HCM vì sự nhiệt tình và trách nhiệm.

Nội dung bức thư chị Jing Yi gửi Công an phường An Đông.

Bức thư tạm dịch như sau: "Vào ngày 12/12/2025, cha tôi (bị lẫn) đã mất tích tại quận 1 (cũ) lúc 1h45 sáng. Đến 15h8, Công an phường An Đông đã tìm thấy ông ấy ở trạng thái an toàn. Thật sự mà nói Công an TP.HCM rất thân thiện, làm việc hiệu quả. Tôi chỉ biết gửi lời khen ngợi và cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng. Xin chân thành cảm ơn".

Trước đó, Công an Huế cũng giúp người đàn ông Hà Tĩnh đi lạc gần 10 ngày trên cao tốc.

Cụ thể, khoảng 8h ngày 11/9, Tổ tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 5 (Cục CSGT) phát hiện ông Võ Nhân H. (SN 1969, trú xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đang đi bộ trên tuyến cao tốc.

Tổ công tác sau đó đưa ông H. về trụ sở Công an xã Hưng Lộc để xác minh và hỗ trợ. Qua trao đổi với chính quyền địa phương, gia đình, được biết ông H. đi lạc suốt gần 10 ngày, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Công an xã Hưng Lộc liên hệ Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) và người thân để xác minh nhân thân. Hiện lực lượng Công an phối hợp bố trí phương tiện đưa ông H. trở về gia đình.