Công an xã băng rừng, vượt đồi núi tìm kiếm cụ bà 95 tuổi đi lạc

(VTC News) -

Công an xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng Công an xã vừa kịp thời tìm thấy và đưa một cụ bà 95 tuổi đi lạc trong rừng trở về nhà an toàn.

Lực lượng chức năng băng rừng tìm kiếm cụ bà 95 tuổi. (Ảnh: CA)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 17/10, Công an xã Kon Braih nhận được tin báo của gia đình về việc bà Y Bẽ (SN 1930, trú thôn Đăk Ơ Nglăng, xã Kon Braih) đi làm rẫy gần rừng rồi mất liên lạc.

Trước đó, bà rời nhà lúc 9h ngày 16/10 nhưng không thấy trở về. Gia đình cùng người dân đã tìm kiếm suốt hơn một ngày nhưng không có kết quả.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kon Braih nhanh chóng huy động tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở, dân quân, người dân địa phương và gia đình khẩn trương tìm kiếm.

Cụ bà 95 tuổi đã trở về nhà an toàn.

Lực lượng tham gia chia thành nhiều nhóm, sử dụng xe máy để tiếp cận các khu vực nương rẫy sâu giáp rừng, mang theo dụng cụ cần thiết để dò tìm dấu vết. Sau gần 3 giờ đồng hồ vượt qua địa hình đồi núi hiểm trở, đường rừng dốc cao, trơn trượt, đến 16h30 ngày 17/10, lực lượng chức năng tìm thấy bà Y Bẽ tại khu vực nương rẫy giáp rừng thuộc thôn 11, xã Kon Braih trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tuổi cao, bà Y Bẽ bị đãng trí nên đi lạc hướng.

Ngay sau khi tìm thấy, Công an xã Kon Braih đã đưa bà Bẽ về nhà an toàn, bàn giao cho gia đình chăm sóc.