Vụ bằng quốc tế không được công nhận: Bộ GD&ĐT vào cuộc kiểm tra

Tối 12/12, Bộ GD&ĐT thông tin về những phản ánh liên quan đến việc công nhận văn bằng được cấp theo chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London với Trường Đại học Liverpool John Moores (Vương quốc Anh).

Bộ GD&ĐT cho hay thời gian qua nhận được một số đề nghị công nhận văn bằng trình độ đại học do Trường Đại học Liverpool John Moores cấp cho người học.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng do một số người học cung cấp, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã có các văn bản trả lời, trong đó nêu rõ văn bằng trình độ đại học do Trường Đại học Liverpool John Moores cấp cho các học viên này chưa đủ điều kiện để được công nhận theo quy định hiện hành.

Người học bức xúc vì văn bằng không được công nhận.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí về việc công nhận văn bằng và hoạt động liên kết đào tạo liên quan đến Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London, sáng 12/12, đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ, gồm Cục Quản lý chất lượng, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Giáo dục Đại học, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên và Văn phòng Bộ đã họp để rà soát, trao đổi, thống nhất tham mưu lãnh đạo Bộ phương án xử lý.

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu, thông tin hiện có, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành, các đơn vị chuyên môn liên quan của Bộ GD&ĐT nhận thấy “đây là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều pháp nhân, có dấu hiệu chưa thực hiện đúng quy định hiện hành về liên kết đào tạo quốc tế”.

Vì vậy, Bộ GD&ĐT tiếp tục đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thêm thông tin về các hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo, cấp văn bằng của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London để xác minh, làm rõ. Bộ GD&ĐT cũng đang xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện các hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London theo phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

“Bộ sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có theo thẩm quyền, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người học trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành”, Bộ GD&ĐT khẳng định.

Trước đó, VietNamNet nhận được phản ánh của nhiều sinh viên, cựu sinh viên Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London về việc bằng đại học của mình chưa đủ điều kiện để Bộ GD&ĐT công nhận theo quy định hiện hành. Các sinh viên này đều theo học chương trình cử nhân liên kết do Đại học Liverpool John Moores cấp bằng.

Việc này khiến người học bức xúc vì gây ảnh hưởng đến cả định hướng cuộc đời do không thể xin việc được tại các đơn vị công lập hay học bậc thạc sĩ tại Việt Nam.

Sau khi nhận được thông tin văn bằng đại học của mình không được công nhận tại Việt Nam, nhiều sinh viên, cựu sinh viên của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London đã làm đơn tố giác đến các cơ quan chức năng.

Theo đơn tố giác, từ năm 2022 đến năm 2025, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London liên tục tổ chức khóa học đào tạo cử nhân năm cuối trình độ đại học.

Người học cho hay khi quảng cáo tuyển sinh, công bố về chương trình học trên website công khai, trường cam kết với người học rằng “bằng cấp quốc tế có giá trị trên toàn thế giới”.

Vì tin tưởng thông tin cam kết, nhiều người đã đăng ký tham gia các khóa học. Các khóa có tổng số lượng sinh viên khoảng hơn 40 người. Số tiền một sinh viên phải nộp riêng cho khóa học năm cuối trình độ đại học khoảng 289 triệu đồng.