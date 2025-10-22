Chương trình học y quốc tế bị dừng đào tạo: Lãnh đạo trường nêu phương án xử lý

(VTC News) -

Chiều 22/10, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức buổi gặp gỡ phụ huynh và sinh viên khóa 2023-2024 nhằm trao đổi về việc chương trình hợp tác quốc tế Y Việt - Đức bị dừng đào tạo.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, chương trình Y Việt - Đức là dự án nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo TP.HCM, đồng thời là tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo nhà trường trong nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo y khoa theo chuẩn quốc tế.

Sinh viên chương trình Y Việt - Đức tại buổi đối thoại.

Khi nhận được thông tin chương trình hợp tác bị dừng đào tạo, nhà trường đã chủ động làm việc và nỗ lực đàm phán với phía đối tác Đức để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, đến ngày 8/10, phía Đức chính thức thông báo không tiếp tục triển khai chương trình.

Theo điều khoản trong thỏa thuận hợp tác, phía Đức cam kết sẽ có trách nhiệm hỗ trợ để các sinh viên đang theo học được hoàn thành chương trình đào tạo. Đây cũng là căn cứ pháp lý quan trọng để Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp tục làm việc với đối tác, nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi cho sinh viên.

Trước mắt, Trường đưa ra 3 giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho sinh viên chương trình Y Việt - Đức.

Thứ nhất, nhà trường sẽ tiếp tục đàm phán với phía Đức để xây dựng chương trình đào tạo mới, phù hợp với định hướng chuyển đổi hiện nay của đối tác Đức.

Thứ hai, nhà trường sẽ làm việc với Viện Khảo thí Y khoa quốc gia Đức (IMPP) nhằm đề nghị tiếp tục cho phép cung cấp đề thi ra ngoài lãnh thổ Đức sau năm 2027, giúp sinh viên các khóa 2023 và 2024 có thể hoàn thành chương trình học theo lộ trình ban đầu.

Thứ ba, trong trường hợp hai giải pháp trên không khả thi, nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên các khóa 2023 và 2024 sang Đức dự kỳ thi M2. Với phương án này, sinh viên cần đạt chứng chỉ tiếng Đức trình độ C1 để đủ điều kiện tham dự kỳ thi.

“Tôi thay mặt nhà trường cam kết làm hết sức mình để sinh viên được hoàn thành chương trình một cách suôn sẻ”, PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại nói.

PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại cũng mong sinh viên, phụ huynh thông cảm và chia sẻ khi sự việc xuất phát từ đối tác Đức chấm dứt hợp tác đào tạo chương trình Y Việt - Đức kể từ năm học 2024.

Nguyên nhân chấm dứt chương trình hợp tác đào tạo xuất phát từ việc Viện Khảo thí Y khoa Quốc gia Đức (IMPP) – đơn vị phụ trách ra đề thi Y, Dược quốc gia – sẽ ngừng cung cấp đề thi M2 sau năm 2027.

Chương trình liên kết đào tạo Bác sĩ Y khoa giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNTU) và Đại học Johannes Gutenberg Mainz (JGU, CHLB Đức) được khởi động từ năm 2013, nhằm mang đến cho sinh viên Việt Nam cơ hội học tập theo chuẩn y khoa Đức. Hiện có gần 80 sinh viên đang theo học chương trình này.