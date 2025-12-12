Theo ghi nhận, xe tay ga SH trong tháng 12 này tiếp tục được Honda bán ra thị trường với 3 mẫu xe: SH125i, SH160i và SH350i, kèm theo đó sẽ có các phiên bản và tùy chọn màu sắc.

So với tháng 11, giá niêm yết của xe Honda SH trong tháng 12/2025 vẫn duy trì ở mức cũ, cụ thể:

- Giá xe SH 125i với 4 phiên bản đang bán trong khoảng từ 76.473.818 - 85.506.545 đồng.

- Giá xe SH 160i với 4 phiên bản đang được bán trong khoảng từ 95.090.000 - 104.290.000 đồng.

- Giá xe SH 350i với 3 phiên bản vẫn được bán trong khoảng từ 151.190.000 - 152.690.000 đồng.

Honda SH 125i phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda)

Honda SH là dòng xe tay ga cao cấp biểu tượng của Honda, nổi bật với thiết kế sang trọng, mạnh mẽ và mang đậm chất châu Âu. Xe sở hữu dáng vóc bệ vệ, các đường nét sắc sảo, hệ thống đèn LED hiện đại cùng diện mạo thanh lịch nhưng đầy uy lực. Đây là lựa chọn quen thuộc của những người muốn một mẫu xe thể hiện đẳng cấp, thời trang và sự tinh tế trong phong cách cá nhân.

Về vận hành, Honda SH trang bị động cơ eSP+ mạnh mẽ, vận hành êm và tiết kiệm nhiên liệu, đi kèm hệ thống phanh ABS giúp tăng độ an toàn. Khung sườn chắc chắn, yên cao và tư thế ngồi thoải mái mang đến trải nghiệm lái tự tin trong phố lẫn đường dài. Với sự kết hợp giữa hiệu năng, công nghệ và giá trị thương hiệu, Honda SH luôn giữ vị thế “ông vua xe ga” trong phân khúc cao cấp tại Việt Nam.

Giá xe máy SH tại các đại lý trong tháng 12 này không có sự biến động mới nào. Hiện giá thực tế cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 1.710.000 - 10.293.455 đồng/xe, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe SH 125i phiên bản thể thao.

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 12/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch SH125i phiên bản tiêu chuẩn Đen 76.473.818 83.700.000 7.225.182 Đỏ 76.473.818 83.700.000 7.225.182 Trắng 76.473.818 83.700.000 7.225.182 SH125i phiên bản cao cấp Trắng đen 83.837.455 90.800.000 6.962.545 SH125i phiên bản đặc biệt Xám đen 85.015.637 92.900.000 7.884.363 SH125i phiên bản thể thao Xanh đen đỏ 85.506.545 95.800.000 10.293.455 Xám đen đỏ 85.506.545 95.800.000 10.293.455 SH160i phiên bản tiêu chuẩn Đen 95.090.000 103.200.000 8.110.000 Trắng 95.090.000 103.200.000 8.110.000 SH160i phiên bản cao cấp Trắng đen 102.590.000 111.300.000 8.710.000 Đỏ đen 102.590.000 111.300.000 8.710.000 SH160i phiên bản đặc biệt Xám đen 103.790.000 112.300.000 8.510.000 SH160i phiên bản thể thao Xám đen đỏ 104.290.000 113.500.000 9.210.000 Xanh đen đỏ 104.290.000 113.500.000 9.210.000 SH350i phiên bản cao cấp Trắng đen 151.190.000 152.900.000 1.710.000 SH350i phiên bản đặc biệt Xám đen 152.190.000 156.000.000 3.810.000 SH350i phiên bản thể thao Xám đen 152.690.000 156.500.000 3.810.000 Xanh đen 152.690.000 156.500.000 3.810.000

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí cấp biển số, phí trước bạ và phí bảo hiểm xe. Ngoài ra, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.