Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 13/12: Nguyễn Thị Oanh xuất trận

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 13/12 có 40 môn. Trong đó, 17 môn trao huy chương gồm cưỡi ngựa, trượt ván, leo núi, trượt băng nghệ thuật, jujitsu, judo, karate, bi sắt, bắn súng, snooker, bơi, taekwondo, quần vợt, teqball, cử tạ, bóng gỗ và wushu.
Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu ở 30 môn. Niềm hy vọng huy chương vàng nằm ở môn bơi, điền kinh, bắn súng, cử tạ và các môn võ.
Đáng chú ý, Nguyễn Thị Oanh bắt đầu thi đấu nội dung đầu tiên ở SEA Games 33. Năm nay, "cô gái vàng" của điền kinh Việt Nam không tranh tài ở nội dung 1.500m mà chỉ thi đấu 3.000 vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m.
Cập nhật bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất
Bơi
9h: Vòng loại
- Nam 100m bơi bướm: Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Viết Tường
- Nam 200m tự do: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc
- Nữ 100m bơi ếch: Nguyễn Thuý Hiền
- Nữ 400m hỗn hợp: Nguyễn Ngọc Tuyết Hân, Võ Thị Mỹ Tiên
18h: Chung kết
Điền kinh
16h50: Chung kết Nữ nhảy 3 bước - Nguyễn Thị Hường, Vũ Thị Ngọc Hà
17h: Vòng loại Nam 200m - Ngần Ngọc Nghĩa
17h20: Vòng loại Nữ 200m - Hà Thị Thu, Lê Thị Cẩm Tú
17h45: Vòng loại Nữ 800m - Lương Đức Phước, Sầm Văn Đời
17h20: Chung kết Nam 5.000m - Lê Tiến Long, Nguyễn Trung Cường
18h45: Chung kết Nữ 5.000m - Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Oanh
19h15: Chung kết Nam 200m
19h25: Chung kết Nữ 200m
19h35: Chung kết hỗn hợp 4x400m - Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh
Cầu mây
15h: Việt Nam vs Indonesia
Cầu lông
9h-21h: Bán kết đôi nữ - Bùi Bích Phương/Vũ Thị Trang vs Indonesia
Bóng chày 5
12h: Việt Nam vs Malaysia
Bóng rổ
11h30: Việt Nam vs Malaysia (Nam)
16h30: Việt Nam vs Indonesia (Nữ)
Boxing
14h: Tranh HCĐ Nam 54 kg - Tràn Quang Lộc vs Thái Lan
Cờ vua
9h: Chung kết đồng đội nam nữ cờ tiêu chuẩn
Thể thao điện tử
10h: Vòng bảng các nội dung
Mô tô nước
9h30: Vòng loại các nội dung
Golf
8h: Vòng loại đơn nam, đơn nữ
Bóng ném
13h: Việt Nam vs Thái Lan (Nữ)
17h: Việt Nam vs Malaysia (Nam)
Trượt băng
12h57: Vòng loại các nội dung
Judo
13h: Vòng loại các nội dung
- Nam 73-81 kg: Lê Đức Đông vs Indonesia
- Nam 81-90 kg: Lê Anh Tài vs Thái Lan
- Nam 90-100 kg: Phạm Thế Minh Hiếu vs Thái Lan
- Nữ 70-78 kg: Lương Như Quỳnh vs Thái Lan
- Nữ trên 78 kg: Dương Thanh Thanh vs Myanmar
Jujitsu
9h: Vòng loại đồng đội hỗn hợp - Việt Nam vs Philippines
Karate
9h: Vòng loại các nội dung
- Nữ 61 kg: Hoàng Thị Mỹ Tâm
- Nam 75 kg: Võ Văn Hiền
- Nữ 68 kg: Đinh Thị Hương
- Nam 84 kg: Nguyễn Thanh Trường
13h30: Tranh huy chương
Kickboxing
15h: Vòng loại, chung kết
- K1 nữ 52 kg: Triệu Thị Phương Thuỷ vs Thái Lan
- KickLight nam 57 kg: Dương Thanh Hoạt vs Myanmar
- K1 nam 60 kg: Hoàng Gia Đại vs Lào
Muay
13h: Vòng loại
- Nam 54 kg: Huỳnh Hoàng Phi vs Myanmar
- Nam 60 kg: Đào Đại Hải vs Myanmar
- Nam 67 kg: Nguyễn Thanh Tùng vs Myanmar
Pencak silat
10h: Vòng loại
- Tunggal nam: Phạm Hải Tiến vs Lào
- Tunggal nữ: Nguyễn Thị Mỹ Dung vs Malaysia
Bi sắt
10h: Vòng loại
15h30: Chung kết
Đua thuyền buồm
10h: Vòng 4
Bắn súng
9h30: Vòng loại
- Nữ 10m súng trường hơi: Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thảo
- Đồng đội nữ 10m súng trường hơi: Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thảo
11h45: Chung kết
Bắn đĩa bay
9h: Vòng loại - Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Minh Quang, Trần Khắc Đang, Nguyễn Hoàng Nam
Bóng bàn
10h: Đồng đội nữ - Thái Lan vs Việt Nam
13h: Đồng đội nam - Việt Nam vs Singapore
16h: Đồng đội nữ - Việt Nam vs Philippines
19h: Đồng đội nam - Việt Nam vs Indonesia
Taekwondo
10h: Vòng loại các nội dung
- Nữ 49-53 kg: Nguyễn Thị Loan vs Timor Leste
- Nữ 53-57 kg: Trần Thị Ánh Tuyết
- Nam 58-63 kg: Lê Tuấn vs Philippines
- Nam 68-74 kg: Lý Hồng Phúc vs Myanmar
14h30: Chung kết
Bóng chuyền
15h: Việt Nam vs Lào (nam)
Bóng chuyền bãi biển
8h30: Việt Nam vs Indonesia (nam)
13h30: Việt Nam vs Malaysia (nữ)
Cử tạ
13h: Chung kết các nội dung
- Nữ 48 kg: Nguyễn Thị Thu Trang
- Nam 60 kg: K'Dương
- Nữ 53 kg: Nguyễn Hoài Hương
Wushu
10h: Vòng loại
- Nam trường quyền: Vũ Văn Tuấn
- Nữ Nam quyền: Phan Thị Tú Bình, Đặng Trần Phương Nhi
- Nữ Thái cực quyền: Nguyễn Lệ Chi
15h: Vòng loại
- Nữ trường quyền: Dương Thuý Vi, Nguyễn Thị Hiền
- Nam Nam côn: Nông Văn Hữu, Đỗ Đức Tài
- Nam đao thuật: Vũ Văn Tuấn
- Nam Thái cực quyền: NGuyễn Văn Phương, Nguyễn Trọng Lâm
15h: Tứ kết
- Nữ 56 kg: Ngô Thị Phương Nga vs Indonesia
- Nữ 60 kg: Nguyễn Thị Thu Thuỷ vs Indonesia
- Nam 65 kg: Nguyễn Trung Nguyên vs Philippines
- Nam 70 kg: Trương Văn Chưởng vs Thái Lan
Quần vợt
10h: Trần Thuỵ Thanh Trúc vs Singapore
11h: Vũ Hà Minh Đức vs Malaysia
12h30: Mai Linh vs Singapore
12h30: Nguyễn Minh Phát vs Singapore