Cách làm gỏi củ hủ dừa tôm thịt đơn giản

(VTC News) -

Nguyên liệu làm gỏi củ hủ dừa

400 gr củ hủ dừa, 200gr tôm sú, thịt ba chỉ, 1 củ cà rốt bào sợi, ½ củ hành tây. Bạn cần thêm rau răm, ngò rí, đậu phộng rang, hành phi, chanh, tỏi, ớt.

Gia vị: đường, muối, nước mắm, hạt tiêu.

Củ hủ dừa là phần lõi non nhất của ngọn cây dừa. (Ảnh: H.T)

Cách làm gỏi củ hủ dừa tôm thịt

Sơ chế nguyên liệu

Củ hủ dừa gọt bỏ phần vỏ già, thái lát mỏng hoặc cắt sợi. Ngâm củ hủ dừa vào nước đá pha chút muối để giữ độ giòn.

Tôm sú rửa sạch, luộc với ít muối, bóc vỏ, chẻ lưng bỏ chỉ đen. Thịt ba rọi luộc chín, để nguội, thái lát mỏng.

Hành tây thái mỏng, ngâm nước đá để giảm độ hăng. Cà rốt bào sợi, để ráo.

Pha nước trộn gỏi

Theo kinh nghiệm của các đầu bếp lâu năm, tỷ lệ chuẩn giúp gỏi vừa miệng, không bị gắt thì nên pha gia vị trộn gỏi như sau: 3 thìa nước mắm, 3 thìa đường, 2 thìa nước cốt chanh, nửa thìa tỏi băm, nửa thìa ớt băm, khuấy đều hỗn hợp này.

Gỏi củ hủ dừa tôm thịt là món ăn ngon, hấp dẫn. (Ảnh: B.L)

Trộn gỏi

Trộn củ hủ dừa, cà rốt và hành tây trước. Rưới từ từ nước mắm đã pha, đảo nhẹ tay để nguyên liệu thấm đều. Tiếp tục cho tôm và thịt vào, trộn đều. Cuối cùng, bạn nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình.

Cho gỏi ra đĩa lớn, rắc thêm đậu phộng rang, hành phi, rau răm cắt nhỏ và vài lát ớt để tăng màu sắc. Có thể kèm cùng bánh phồng tôm để tăng độ hấp dẫn của gỏi.

Lưu ý

Cho củ hủ dừa vào nước đá thật lạnh giúp giữ độ giòn suốt bữa ăn. Không trộn tôm thịt quá sớm để tránh bị mềm nước. Nếu thích vị chua thanh, có thể thêm chút giấm gạo khi pha nước trộn.