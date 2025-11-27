Cách làm món đuôi bò hầm tiêu xanh thơm ngon

Nguyên liệu làm đuôi bò hầm tiêu xanh
1 - 1,2 kg đuôi bò, 40gr tiêu xanh tươi, gừng tươi, hành tím, tỏi, cà rốt, hành tây, 2 thìa rượu trắng, 700ml dừa tươi.
Gia vị: muối, đường, nước mắm, hạt nêm, tiêu xay.
Sơ chế đuôi bò
Chần đuôi bò với nước sôi với gừng đập dập và vài hạt muối trong 3 phút để khử mùi. Rửa lại bằng nước lạnh, sau đó dùng rượu trắng xoa lên bề mặt đuôi bò để thịt sạch hơn.
Cách chế biến
Xào đuôi bò
Cho tỏi, hành tím băm vào chảo dầu nóng, phi vàng nhẹ, cho đuôi bò vào đảo đều. Tiếp theo, bạn nêm vào chảo 1 thìa nước mắm, khoảng ½ thìa đường, 1 thìa muối, 1 thìa hạt nêm, 1 thìa tiêu xay. Bạn xào đến khi đuôi bò săn lại và dậy mùi thơm là được.
Hầm đuôi bò
Bạn cho đuôi bò vừa xào vào nồi áp suất hoặc nồi thường. Đổ nước dừa tươi vào xâm xấp mặt thịt. Thêm cà rốt cắt lát và hành tây bổ múi cau vào nồi.
Tiếp theo, bạn cho tiêu xanh nguyên nhánh vào (giữ nguyên để không bị nát khi hầm). Bạn hầm đuôi bò trong nồi áp suất khoảng 25 phút, còn nếu hầm trong nồi bình thường thì khoảng 90 phút.
Hoàn thiện món ăn
Khi đuôi bò mềm, nêm nếm lại cho vừa khẩu vị. Nếu muốn nước sốt sánh hơn, mở nắp và đun thêm 5 - 7 phút trên lửa nhỏ. Trước khi tắt bếp, cho thêm một ít tiêu xanh để tăng hương thơm đặc trưng và món ăn hấp dẫn hơn.
Đuôi bò sau khi hầm sẽ có thịt mềm nhưng không rời xương, nước sốt sánh mịn, thơm mùi tiêu xanh. Cà rốt chín ngọt, hành tây mềm tan. Món này ăn kèm bánh mì, cơm nóng hoặc mì udon đều rất “bắt vị”.
Lưu ý:
Tiêu xanh là linh hồn của món ăn, bạn nên chọn tiêu còn tươi, hạt tròn, màu xanh đậm. Nếu không dùng nước dừa, có thể thay bằng nước hầm xương bò để giữ độ ngọt tự nhiên.
Món đuôi bò hầm tiêu xanh sẽ ngon hơn khi để nguội khoảng 20 phút rồi hâm nóng lại - lúc này gia vị thấm sâu nhất.