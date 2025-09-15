Cách làm phá lấu thơm ngon, đơn giản

Nguyên liệu làm phá lấu
1,5 kg lòng và bao tử heo hoặc bò, chọn loại tươi, có màu sáng, không bị nhớt, nước dừa tươi, me chín, hành tím, tỏi, gừng, ớt tươi.
Gia vị: ngũ vị hương, nước tương, bột cà ri, bột nghệ, nước mắm, đường.
Sơ chế nguyên liệu
Lòng và bao tử heo/bò thường có mùi hăng, bạn nên dùng muối hột và chanh để chà xát nhiều lần. Sau đó, trụng lòng và bao tử vào nước sôi có gừng đập dập trong 30 giây. Làm như vậy nguyên liệu vừa sạch nhớt, vừa giữ được độ giòn dai.
Ướp và nấu phá lấu
Ướp phá lấu: Cắt lòng và bao tử thành miếng vừa ăn, ướp với ngũ vị hương, nước tương, cà ri, bột nghệ, tỏi băm, hành tím. Để ít nhất 1 giờ cho thấm đều.
Nấu phá lấu: Phi thơm hành tỏi, cho phần lòng đã ướp vào xào săn. Tiếp đó, đổ nước dừa tươi ngập nguyên liệu, hạ lửa nhỏ liu riu.
Bạn hầm nồi phá lấu trong 1,5-2 giờ để lòng và bao tử mềm nhưng vẫn giữ độ giòn. Nước phá lấu sánh nhẹ, dậy mùi ngũ vị hương và nước dừa.
Làm nước chấm: cho nước sôi vào me chín rồi dằm nát, lọc lấy nước me. Sau đó, cho nước mắm, đường, nước me vào trộn đều và đun sôi trên bếp khoảng vài phút. Nước mắm me sánh lại, bạn tắt bếp, chờ nguội rồi cho thêm tỏi và ớt tươi vào.
Phá lấu đạt chuẩn có màu nâu cánh gián đẹp mắt, thơm mùi gia vị hòa quyện cùng nước dừa béo ngậy. Món này ngon nhất khi ăn kèm bánh mì nóng giòn hoặc bún tươi. Nước mắm me chua ngọt cay nhẹ sẽ nâng tầm hương vị phá lấu.
Bạn cần lưu ý, cho vừa phải ngũ vị hương, nếu quá tay sẽ át hết mùi nước dừa. Lửa hầm phải nhỏ, tránh sôi mạnh khiến lòng bị dai. Bạn có thể thêm chút sữa tươi không đường vào cuối cùng để tạo độ béo thanh mà không ngấy.