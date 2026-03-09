Đặc nhiệm Mỹ - Israel sẽ đột kích thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tại Iran?

(VTC News) -

Axios dẫn bốn nguồn tin cho biết Mỹ và Israel đã bàn tới khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm vào Iran ở giai đoạn sau của cuộc chiến nhằm kiểm soát kho uranium làm giàu cao của nước này.

Theo các nguồn tin, Washington và Tel Aviv coi 450 kg uranium làm giàu 60% của Iran là mối đe dọa nghiêm trọng, bởi chỉ cần vài tuần là có thể tiếp tục làm giàu lên mức 90%, đủ để chế tạo khoảng 11 quả bom hạt nhân. Lượng uranium này được xem là yếu tố then chốt trong mục tiêu ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân của Mỹ và Israel.

Một chiến dịch như vậy có thể buộc quân đội Mỹ hoặc Israel phải tiến vào lãnh thổ Iran, tiếp cận các cơ sở ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt trong bối cảnh chiến sự vẫn đang diễn ra.

Ảnh vệ tinh chụp khu phức hợp cơ sở hạt nhân Natanz vào ngày 1/3. (Nguồn: Axios)

Hiện vẫn chưa rõ đây sẽ là chiến dịch do Mỹ, Israel hay được thực hiện chung giữa hai nước. Kế hoạch này nhiều khả năng chỉ được triển khai khi cả hai bên tin rằng quân đội Iran không còn đủ khả năng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với lực lượng tham gia.

Trong cuộc họp báo tại Quốc hội hôm thứ Ba, khi được hỏi liệu kho uranium của Iran có được đảm bảo an toàn hay không, Ngoại trưởng Marco Rubio đã trả lời ngắn gọn: “Sẽ phải có người đến lấy nó”. Dù vậy, ông không nói rõ đó là ai.

Một quan chức quốc phòng Israel cho biết Tổng thống Donald Trump và các cố vấn đang nghiêm túc xem xét khả năng điều lực lượng đặc nhiệm vào Iran để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến vật liệu hạt nhân.

Theo một quan chức Mỹ, chính quyền đang cân nhắc hai phương án: đưa số uranium này ra khỏi Iran hoặc cử các chuyên gia hạt nhân đến xử lý, pha loãng ngay tại chỗ. Nhiệm vụ có thể cần sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm cùng các nhà khoa học, thậm chí cả chuyên gia từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Nguồn tin cho biết những phương án này đã từng được trình lên Tổng thống Trump trước khi cuộc chiến nổ ra.

NBC News đưa tin hôm thứ Sáu rằng ông Trump đã thảo luận về khả năng triển khai một đơn vị nhỏ quân đội Mỹ tại Iran nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược cụ thể. Trong khi đó, Semafor cho biết một trong những phương án được xem xét là triển khai các cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

NBC News ngày 7/3 đưa tin, Tổng thống Donald Trump được cho là đã bày tỏ sự quan tâm trong các cuộc trao đổi riêng tới khả năng triển khai lực lượng bộ binh Mỹ trên lãnh thổ Iran. (Nguồn: Reuters)

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cũng thừa nhận nhiều thách thức trong việc kiểm soát số uranium của Iran. “Câu hỏi đầu tiên là nó đang ở đâu. Câu hỏi tiếp theo là làm thế nào tiếp cận và kiểm soát được nó. Sau đó, tổng thống cùng Bộ Quốc phòng và CIA sẽ quyết định liệu nên vận chuyển số vật liệu này ra ngoài hay tiến hành pha loãng ngay tại chỗ”, một quan chức Mỹ nói.

Ông Trump hôm thứ Bảy cho biết có thể triển khai bộ binh, nhưng chỉ khi có lý do thực sự chính đáng. Khi được hỏi liệu quân đội Mỹ có thể tiến vào Iran để thu giữ vật liệu hạt nhân hay không, ông nói: "Có thể đến một lúc nào đó chúng ta sẽ làm vậy. Chúng ta chưa từng làm điều đó. Và chúng ta sẽ không làm điều đó bây giờ, có thể chúng ta sẽ thực hiện sau này".

Ngoài vấn đề uranium, các quan chức Mỹ cũng đã thảo luận khả năng chiếm giữ đảo Kharg, cảng xuất khẩu khoảng 90% lượng dầu thô của Iran.