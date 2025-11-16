Iran tuyên bố ngừng làm giàu uranium

(VTC News) -

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP đang có mặt tại Iran hôm 16/11, Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi đưa ra phản hồi trực tiếp từ chính phủ Iran về chương trình hạt nhân, sau các cuộc tấn công của Israel vào tháng 6.

Bộ trưởng ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Ảnh : Reuters)

"Không có hoạt động làm giàu hạt nhân không khai báo nào ở Iran. Tất cả các cơ sở của chúng tôi đều nằm dưới sự bảo vệ và giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)", ông Araghchi nói và cho biết thêm: "Hiện tại không có hoạt động làm giàu uranium nào vì các cơ sở của chúng tôi đã bị tấn công”.

Khi được hỏi điều gì cần thiết để Iran tiếp tục đàm phán với Mỹ và các bên khác, ông Araghchi cho biết thông điệp của Iran về chương trình hạt nhân vẫn "rõ ràng".

"Quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, bao gồm cả làm giàu uranium, là không thể phủ nhận. Chúng tôi có quyền này và chúng tôi tiếp tục thực hiện quyền đó. Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ, công nhận quyền của chúng tôi và hiểu rằng đây là quyền bất khả xâm phạm của Iran và chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ".

Tuy nhiên, Iran đang ở trong thời điểm khó khăn sau cuộc chiến. Israel đã phá hủy hệ thống phòng không của nước này, có khả năng mở đường cho các cuộc không kích tiếp theo khi căng thẳng vẫn ở mức cao xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.

Trước đó, Israel đã phát động chiến dịch tấn công phủ đầu nhắm vào các cơ sở quân sự của Iran. Cuộc xung đột sau đó kéo dài 12 ngày.

Cụ thể, Israel tấn công các cơ sở hạt nhân, chuyên gia và hạ tầng quân sự của Iran vào ngày 13/6. Đáp lại, Tehran phóng hàng loạt tên lửa và UAV vào lãnh thổ đối phương.

Ngày 22/6, Mỹ triển khai oanh tạc cơ tàng hình B-2 và chiến hạm tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran. Một ngày sau, Iran phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Qatar trước khi giao tranh kết thúc vào ngày 24/6.