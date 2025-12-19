Giá xăng dầu hôm nay 19/12: Tiếp đà tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng nhẹ khi thị trường thận trọng trước nguy cơ nguồn cung gián đoạn bởi các biện pháp trừng phạt và phong tỏa vận tải dầu mỏ.

Theo Reuters, giá dầu thế giới ghi nhận xu hướng tăng nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay trong bối cảnh thị trường tiếp tục đánh giá khả năng Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga và nguy cơ gián đoạn nguồn cung do việc phong tỏa các tàu chở dầu của Venezuela.

Ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch của BOK Financial, nhận định các hợp đồng dầu thô đang nhận được lực hỗ trợ từ việc phong tỏa xuất khẩu của Venezuela. Nếu tình trạng này tiếp diễn, hoạt động sản xuất tại khu vực có thể bị gián đoạn do thiếu điểm đến để xuất khẩu.

Nguồn tin của Bloomberg cho biết Mỹ đang chuẩn bị áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng Nga nếu Moscow không đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Giá dầu thế giới hôm nay. (Ảnh minh hoạ).

Các chuyên gia cảnh báo nếu xung đột Nga - Ukraine không đạt tiến triển, nguồn cung có thể bị siết chặt mạnh hơn, nhất là khi kết hợp với nguy cơ phong tỏa xuất khẩu dầu của Venezuela.

Theo phân tích của ING, các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga có thể tác động lớn hơn đến nguồn cung toàn cầu so với tuyên bố về phong tỏa tàu chở dầu Venezuela. Trong ngày, Anh đã áp lệnh trừng phạt đối với 24 cá nhân và tổ chức, trong đó có các công ty dầu khí Tatneft và Russneft.

ING ước tính biện pháp phong tỏa có thể ảnh hưởng tới khoảng 600.000 thùng/ngày dầu thô xuất khẩu của Venezuela, chủ yếu sang Trung Quốc, trong khi khoảng 160.000 thùng/ngày sang Mỹ nhiều khả năng vẫn duy trì do Chevron được phép thực hiện theo ủy quyền trước đó.

Các biện pháp thực thi lệnh phong tỏa hiện chưa được làm rõ. Tuần trước, lực lượng Tuần duyên Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu của Venezuela và nhiều nguồn tin cho biết Mỹ có thể tiếp tục triển khai hành động tương tự.

Dầu thô Venezuela hiện chỉ chiếm khoảng 1% nguồn cung toàn cầu.

Theo dự báo của Bank of America, giá dầu ở mức thấp có thể ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất. Nếu giá WTI bình quân đạt 57 USD/thùng vào năm 2026, sản lượng dầu đá phiến của Mỹ có thể giảm khoảng 70.000 thùng/ngày.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 18/12, giá xăng E5 RON92 giảm 376 đồng/lít, không cao hơn 19.239 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 462 đồng/lít, không cao hơn 19.620 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, không cao hơn 17.476 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 704 đồng/lít, không cao hơn 17.937 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 233 đồng/kg, không cao hơn 13.160 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 47 phiên điều chỉnh, gồm 22 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên điều chỉnh trái chiều.