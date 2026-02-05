Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 5/2/2026 - XSAG 5/2

XSAG 5/2. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 5/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSAG 5/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 5/2 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 5/2/2026 - Xổ số An Giang thứ Năm ngày 5/2/2026

Xem thêm KQXS An Giang các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSAG 29/1, kết quả xổ số An Giang thứ Năm ngày 29/1/2026

XSAG 29/1, kết quả xổ số An Giang ngày 29/1/2026.

- XSAG 22/1/2026

XSAG 22/1, kết quả xổ số An Giang ngày 22/1/2026.

- XSAG 15/1/2026

XSAG 15/1, kết quả xổ số An Giang ngày 15/1/2026.

- XSAG 8/1/2026

XSAG 8/1, kết quả xổ số An Giang ngày 8/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSAG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số An Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trúng số đầu tiên (hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 gồm đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 3 có đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 4 có đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ 5 có đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 6 có đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 7 có đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật gồm có đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 5/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.