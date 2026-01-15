Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 15/1/2026 - XSAG 15/1

XSAG 15/1. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 15/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSAG 15/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 15/1 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 15/1/2026 - Xổ số An Giang ngày 15/1/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị giải thưởng trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do 3 đài là Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do đài Bạc Liêu, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM và Long An mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

