Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 22/1/2026 - XSAG 22/1

XSAG 22/1. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 22/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSAG 22/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 22/1 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 22/1/2026 - Xổ số An Giang ngày 22/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSAG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số An Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng chữ số ở hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN gồm có đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN gồm có đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN gồm có đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN gồm có đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN gồm có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN gồm có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN gồm có đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ mở thưởng.

