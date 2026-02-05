Nhân viên thời vụ cuỗm tài sản trị giá hàng trăm triệu của công ty ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 5/2, Công an phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng, cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty mua bán đồ cũ T.T.

Theo đó, rạng sáng 3/2, Tổ công tác Công an phường Hòa Xuân phát hiện Đ.V.L. (SN 1999, trú xã Hoà Tiến, TP Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi đi vào Công ty mua bán đồ cũ T.T. (phường Hòa Xuân).

Đ.V.L. cùng tang vật. (Ảnh: C.A)

Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng khai nhận là nhân viên thời vụ tại Công ty T.T. Lợi dụng sơ hở trong quản lý, trông coi tài sản của cơ sở vào ban đêm, Đ.V.L. đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. L. đã thực hiện 4 vụ trộm cắp vào các ngày 21/1, 23/1, 29/1 và 1/2/2026, sau đó mang tài sản đi bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ lời khai ban đầu, Công an phường Hoà Xuân đã tiến hành xác minh, tạm giữ các tài sản liên quan gồm: 1 bộ điều khiển kỹ thuật số từ xa, 7 bộ điều hoà không khí các loại và 1 máy tính PC.

Đến 14h cùng ngày, đại diện Công ty T.T. đến làm việc tại Công an phường và xác nhận bị mất trộm số tài sản nêu trên, với tổng giá trị ước tính hơn 100 triệu đồng.

Hồi giữa tháng 1 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thực phẩm tốt lành Good Food (đóng trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), qua đó bắt giữ đối tượng Trần Đại (SN 1985, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Theo hồ sơ vụ việc, sáng 14/1, chị Hoàng Thị Lan (SN 1990, trú TP Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm tốt lành Good Food) đến Công an phường Ngũ Hành Sơn trình báo việc doanh nghiệp bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện cửa kính bên hông công ty bị đập vỡ, nhiều tài sản giá trị lớn bị lấy mất gồm 10 CPU máy tính bàn, 1 bộ máy ảnh Sony, 1 ống kính Sony, 1 dàn âm thanh karaoke, tổng trị giá hơn 220 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phân công Tổ công tác gồm nhiều điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/1, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định Trần Đại là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp nêu trên và tiến hành triệu tập để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Đại khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp.