Sương mù kèm bụi mịn dày đặc, không khí Hà Nội ô nhiễm thứ 2 thế giới

Sáng 5/2, bầu trời Hà Nội bao phủ bởi lớp sương mù kèm bụi mịn khiến tầm nhìn giảm mạnh và không khí trở nên đặc quánh. Khi di chuyển ngoài đường, nhiều người dân cho biết cảm nhận rõ sự ngột ngạt, khó thở, đặc biệt tại các tuyến giao thông đông đúc và khu vực nội thành.

Theo dữ liệu từ ứng dụng theo dõi chất lượng không khí IQAir, vào lúc 8h cùng ngày, Hà Nội đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, chỉ sau Delhi (Ấn Độ).

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội ghi nhận ở mức 194, thuộc ngưỡng có hại cho sức khỏe. Đây là mức ô nhiễm cao, có thể ảnh hưởng tới cả người khỏe mạnh nếu tiếp xúc kéo dài ngoài trời.

Sáng nay, Hà Nội đứng thứ 2 trong danh sách các thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm nhất thế giới. (Ảnh: AirVisual)

Tại nhiều điểm đo trong khu vực nội thành, chất lượng không khí tiếp tục xấu đi khi AQI chạm các ngưỡng đỏ và tím. Một số khu vực ghi nhận mức ô nhiễm rất nghiêm trọng, tác động trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là nhóm nhạy cảm như trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp.

Đáng chú ý, khu vực Hà Đông có thời điểm AQI lên tới 336, tương đương mức nguy hại, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sức khỏe nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp.

Cùng thời điểm, hệ thống quan trắc tại cổng Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận chỉ số AQI ở mức 170, thuộc ngưỡng xấu. Trạm đo tại khu vực 556 Nguyễn Văn Cừ cho thấy chất lượng không khí ở mức kém.

Bầu trời Hà Nội đặc quánh sương mù và bụi mịn sáng 5/2. (Ảnh: Viên Minh)

Theo nhận định của các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến đợt ô nhiễm lần này là do điều kiện thời tiết bất lợi. Trạng thái ít gió, độ ẩm cao khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, tích tụ trong tầng không khí thấp. Bên cạnh đó, hoạt động giao thông và sinh hoạt gia tăng mạnh dịp giáp Tết Nguyên đán tạo thêm áp lực lớn lên môi trường không khí đô thị.

Ngoài các nguồn phát thải từ giao thông, tại một số khu dân cư ven đô và khu vực xen kẽ trong nội thành, tình trạng đốt rác sinh hoạt và phế thải tự phát vẫn diễn ra. Hoạt động này làm gia tăng lượng bụi mịn PM2.5 và khí độc trong không khí, đặc biệt vào khung giờ sáng sớm, góp phần khiến chất lượng không khí suy giảm nhanh.

Trước tình trạng AQI chạm ngưỡng rất xấu, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, nhất là vào sáng sớm và tối muộn. Những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần chú ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi ra ngoài.

Dự báo tình trạng sương mù kèm ô nhiễm không khí tại Hà Nội có thể còn tiếp diễn khoảng ba ngày tới, sau đó chất lượng không khí được cải thiện dần khi miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới.