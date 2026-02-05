Chuyến thăm tiếp tục thể hiện sự gắn kết chiến lược chặt chẽ của mối quan hệ Việt - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm Cấp Nhà nước tới Lào

Cùng đi với Tổng Bí thư Tô Lâm có các đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Lào.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trong năm 2026 và cũng là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đồng thời cũng là Quốc khách đầu tiên Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đón đầu tiên sau Đại hội XII.

Với ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng, chuyến công tác của Tổng Bí thư tới Lào thể hiện sâu sắc tình cảm, sự quan tâm, gắn bó thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng như các đồng chí Lãnh đạo Việt Nam đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các đồng chí Lãnh đạo Lào là những người đồng chí, anh em, bạn bè thân thiết, thủy chung qua nhiều giai đoạn lịch sử và đang đồng hành cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới; tiếp tục khẳng định, quyết tâm chung của Lãnh đạo hai bên trong việc gìn giữ, củng cố và không ngừng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.