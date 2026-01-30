Tổng Bí thư Tô Lâm chuẩn bị thăm cấp nhà nước Lào

(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào ngày 5/2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Thời gian qua, quan hệ chính trị, ngoại giao Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, gắn bó, tin cậy. Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức, cũng như tổ chức rất thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, nổi bật năm 2025, hai đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã gặp nhau 6 lần và cùng nhau trao đổi nhiều nội dung sâu rộng, toàn diện và thực chất về các vấn đề cốt lõi làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 26-27/1 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong năm 2025, vốn đăng ký đầu tư sang Lào là 590,3 triệu USD, gấp 7,5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao su và chế biến lương thực.

Kim ngạch thương mại song phương hai chiều năm 2025 đạt 3 tỷ USD, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó xuất khẩu đạt 1,1 tỷ USD, tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2024, nhập khẩu đạt 1,9 tỷ USD, tăng 27,0% so với cùng kỳ năm 2024. Hai bên tiếp tục phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5-10 tỉ USD trong 2-3 năm tới. Hai nước đã hoàn thiện quy trình thanh toán bằng đồng bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương, sử dụng mã QR giữa Việt Nam và Lào.

Về lĩnh vực văn hóa, du lịch: Hai bên đã phối hợp triển khai các dự án hợp tác trên lĩnh vực văn hóa đạt hiệu quả tích cực. Triển khai bàn giao, đưa vào sử dụng dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn đúng tiến độ theo kế hoạch (12/2025); UNESCO công nhận Vườn quốc gia Hỉn Nặm-nò trở thành Di sản thiên nhiên thế giới với Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là di sản xuyên biên giới đầu tiên ở khu vực (7/2025); Lào chính thức công nhận Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là Di tích lịch sử cấp quốc gia của Lào (8/2025).

Về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Hai bên tích cực triển khai Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030, cùng với Nghị định thư hợp tác đào tạo giai đoạn 2022-2027.

Năm 2025, Việt Nam cấp cho Lào 1.160 suất học bổng theo thỏa thuận, đồng thời cấp bổ sung 25 suất học bổng theo như đề nghị của phía Lào; và Lào dành 60 suất học bổng cho Việt Nam.

Hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể và địa phương hai nước tiếp tục được triển khai thực chất, hiệu quả, gắn với việc thực hiện Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình song phương.

Công tác đối ngoại nhân dân được chú trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Việc tổ chức đoàn công tác được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, thiết thực; các hoạt động giao lưu nhân dân diễn ra sôi nổi, thắt chặt thêm tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.