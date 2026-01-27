Sáng 27/1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội.

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì lễ đón và làm việc. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung.

Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Lào thăm và làm việc với TP Hà Nội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và kinh nghiệm trong việc tổ chức, tinh gọn bộ máy hành chính của Hà Nội.

Trong bầu không khí phấn khởi, hòa cùng với niềm vui chung của nhân dân hai nước trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hai bên đã nghe lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao đổi định hướng tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội và kinh nghiệm trong việc tổ chức, tinh gọn bộ máy hành chính của Hà Nội, cũng như định hướng về tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội của thành phố.

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì lễ đón và làm việc với Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà thành phố Hà Nội đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc đẩy mạnh số hóa trong công tác chỉ đạo, điều hành, kết hợp hiệu quả giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chúc tình hữu nghị giữa Thủ đô Hà Nội và Vientiane ngày càng phát triển; đề nghị hai bên tăng cường các chương trình hợp tác trên mọi lĩnh vực, để Hà Nội và Vientiane trở thành hình mẫu trong thực hiện nội dung này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc TP. Hà Nội tiếp tục phát triển ngày càng bền vững.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã tới thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội; ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội và coi đây là bài học kinh nghiệm tiếp tục nỗ lực trong kỷ nguyên mới, phát huy tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào, để Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane cùng phát triển.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị của Đảng và nhân dân hai nước, thành phố Hà Nội và Thủ đô Vientiane sẽ cụ thể hóa các hoạt động, tăng cường liên kết kinh tế và hợp tác trên mọi lĩnh vực, hướng tới mục tiêu phát triển, trở thành hình mẫu như Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã nhấn mạnh tại buổi hội đàm ngày 26/1.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ Tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Thongluon Sinsoulith cùng Đoàn đã thăm không gian trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống của Hà Nội.