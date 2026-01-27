Ô nhiễm không khí trở lại, bầu trời Hà Nội mù mịt từ sáng đến tối

Trước đó, tối 25/1, Hà Nội có thời điểm đứng đầu thế giới về mức độ ô nhiễm không khí. Sang ngày 26/1, chỉ số AQI có lúc tiếp tục ở nhóm cao nhất toàn cầu, sau đó giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức rất xấu, trên 250 tại một số thời điểm.