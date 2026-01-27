Ô nhiễm không khí trở lại, bầu trời Hà Nội mù mịt từ sáng đến tối

Những ngày cuối tháng 1, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội quay trở lại ở mức nghiêm trọng. Nhiều thời điểm, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại các trạm quan trắc chạm ngưỡng tím - ngưỡng cảnh báo cực kỳ có hại cho sức khỏe.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News vào sáng 27/1, lớp sương dày bao trùm không gian đô thị, tầm nhìn bị hạn chế. Người dân tại nhiều khu vực nội thành cho biết chỉ cần mở cửa sổ hoặc bước ra ngoài đã có thể cảm nhận rõ bầu không khí đặc quánh, mờ đục.
Hà Nội xếp thứ 4 trong danh sách những thành phố có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất thế giới, với chỉ số ô nhiễm trung bình là 216 (vào thời điểm 8h ngày 27/1).
Trước đó, ngày 26/1, tình trạng ô nhiễm trở nên rõ rệt hơn khi bầu trời Hà Nội bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc kéo dài từ chiều đến tối.
Nhiều tòa nhà cao tầng ở khu vực trung tâm và phía tây thành phố bị che khuất.
Đến khoảng 17h cùng ngày, chỉ số AQI tại nhiều điểm quan trắc ghi nhận ở mức trên 200, thuộc ngưỡng tím - mức ô nhiễm được đánh giá là cực kỳ nguy hại cho sức khỏe.
Tại khu vực đại lộ Thăng Long, đoạn chạy qua các khu đô thị và đường vành đai đang xây dựng, chỉ số bụi mịn trong ngày và tối 26/1 nhiều thời điểm vượt ngưỡng 200. Đây là mức cao gấp nhiều lần so với khuyến cáo an toàn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Ô nhiễm tại khu vực này được cho là chịu tác động lớn từ hoạt động giao thông và các công trình xây dựng.
Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận trên trục đường Lê Quang Đạo.
Theo quan sát, ô nhiễm không khí tại Hà Nội thường nặng nhất vào buổi sáng sớm và chiều tối, khi độ ẩm cao khiến bụi mịn khó khuếch tán, lơ lửng trong tầng không khí thấp.
Chiều 26/1, cầu Nhật Tân mờ đục trong làn sương dày, cảnh tượng khiến nhiều người liên tưởng đến các khu vực như Sa Pa.
"Mấy hôm nay đi làm về tối là thấy không khí rất khó chịu, trời mờ hẳn chứ không trong như bình thường. Có hôm đứng trên ban công nhìn xuống thấy cả khu vực chìm trong một lớp sương xám”, anh Nguyễn Văn Minh, sống tại khu vực Mỹ Đình, cho biết.
Trước đó, tối 25/1, Hà Nội có thời điểm đứng đầu thế giới về mức độ ô nhiễm không khí. Sang ngày 26/1, chỉ số AQI có lúc tiếp tục ở nhóm cao nhất toàn cầu, sau đó giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức rất xấu, trên 250 tại một số thời điểm.
Theo các chuyên gia, ô nhiễm không khí tại Hà Nội đến từ nhiều nguồn khác nhau. Dù thành phố triển khai các quy định về vùng phát thải thấp, việc kiểm soát ô nhiễm vẫn gặp nhiều khó khăn do lượng phương tiện cũ còn lớn, tình trạng đốt rơm rạ ở ngoại thành chưa chấm dứt, hoạt động của các làng nghề và bụi phát sinh từ quá trình đô thị hóa, xây dựng.
Bên cạnh yếu tố con người, điều kiện thời tiết cũng góp phần làm tình trạng ô nhiễm thêm trầm trọng. Hiện tượng nghịch nhiệt, không khí lặng gió và độ ẩm cao khiến bụi mịn không thể khuếch tán mà bị giữ lại trong tầng không khí thấp.
Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, người dân cần thường xuyên theo dõi chỉ số chất lượng không khí, hạn chế các hoạt động ngoài trời khi AQI ở mức cao, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền. Buổi sáng sớm và chiều tối là những thời điểm ô nhiễm nặng nhất trong ngày, người có thói quen tập thể dục ngoài trời cần cân nhắc điều chỉnh để giảm nguy cơ phơi nhiễm bụi mịn.
