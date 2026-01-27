CAS tạm đình chỉ án phạt của FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

(VTC News) -

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) mới đây cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia từng bị treo giò được thi đấu trở lại, theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Trong thông cáo đăng trên Facebook vào tối 27/1, FAM cho biết CAS chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án do 7 cầu thủ nộp. “Quyết định này đồng nghĩa với việc án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá do FIFA áp đặt đối với bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia đã được tạm thời đình chỉ. Họ được phép tiếp tục sự nghiệp và tham gia mọi hoạt động bóng đá cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo", FAM cho biết.

7 cầu thủ nhập tịch nói trên gồm: Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel. Trước đó, FIFA treo giò 7 cầu thủ này do liên quan đến các cáo buộc làm giả giấy tờ.

Ngay sau khi FAM ra thông báo, cầu thủ Rodrigo Holgado viết trên trang Instagram cá nhân: “Khi bạn ít ngờ tới nhất, mặt trời lại xuất hiện và mọi thứ lại ổn thỏa. Không cơn bão nào kéo dài mãi”.

Tuy vậy, tương lai của Rodrigo Holgado vẫn còn bỏ ngỏ, khi CLB gần nhất của anh là America de Cali được cho là đã chấm dứt hợp đồng với tiền đạo này vào cuối năm ngoái.

Ngày 26/9/2025, FIFA xác nhận trong tuyên bố chính thức rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan vi phạm Điều 22 của Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC). FIFA xác định 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia ở trận gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6/2025.

FIFA xác định FAM đã nộp các giấy tờ được cho là giả mạo để xác nhận tư cách của tất cả các cầu thủ. FAM bị phạt khoảng 350.000 CHF (tương đương 1,8 triệu RM), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt khoảng 11.000 RM và bị đình chỉ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Ngày 3/11/2025, Ủy ban Kháng cáo FIFA bác đơn kháng cáo của FAM và tất cả các cầu thủ liên quan, đồng thời giữ nguyên quyết định trước đó của Ủy ban Kỷ luật. Sau đó, FAM đưa vụ việc này lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao). Trong khi đó, FIFA xử thua ĐT Malaysia 3 trận giao hữu trong năm 2025 do sử dụng cầu thủ gian lận nhập tịch.

Dự kiến muộn nhất ngày 31/3/2026, thời điểm chốt danh sách các đội tuyển tham dự Asian Cup 2027, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ đưa ra quyết định về việc trừng phạt ĐT Malaysia ở trận gặp ĐT Việt Nam.