Cảnh sát Malaysia: Thủ phạm vụ gian lận nhập tịch bị phạt đánh đòn

(VTC News) -

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) xác định 2 đối tượng bị cho là có liên quan đến việc làm giả các tài liệu liên quan đến bảy cầu thủ gốc gác của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Những hồ sơ bị làm giả này được gửi lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và bị phát hiện, khiến FAM bị phạt nặng.

Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại (CCID) của Malaysia, Datuk Rusdi Mohd Isa, cho biết hiện các nỗ lực truy tìm 2 nghi phạm đang được tiến hành để phục vụ công tác điều tra. Ông cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã tiếp nhận tổng cộng 45 đơn trình báo liên quan đến vụ việc, trong đó có một đơn do FAM nộp.

Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại (CCID) của Malaysia, Datuk Rusdi Mohd Isa tiết lộ thông tin về vụ điều tra gian lận nhập tịch của ĐT Malaysia

“Tổng cộng 43 nhân chứng, bao gồm đại diện của FAM, Cục Đăng ký Quốc gia (JPN) và người dân, đã được lấy lời khai nhằm hoàn tất quá trình điều tra vụ án này”, ông Datuk Rusdi Mohd Isa thông báo.

Theo ông Rusdi, kết quả điều tra ban đầu cho thấy quy trình nhập quốc tịch theo diện nhập tịch đối với nhóm 7 cầu thủ ra sân ở trận gặp ĐT Việt Nam được thực hiện đúng trình tự, tuân thủ các thủ tục hợp lệ và phù hợp với quy định pháp luật Malaysia hiện hành.

Ông cho biết, trọng tâm điều tra hiện nay tập trung vào các yếu tố gian lận và làm giả tài liệu trong quá trình đăng ký các cầu thủ để nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý bóng đá thế giới là FIFA.

“Vụ việc đang được điều tra theo Điều 420 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt khi bị kết án bao gồm án tù không dưới một năm và không quá 10 năm, kèm theo hình phạt roi và có thể bị phạt tiền”, ông Rusdi nói thêm.

Ông Rusdi cũng khẳng định PDRM cam kết bảo đảm tính minh bạch và liêm chính trong công tác điều tra nhằm bảo đảm công lý, không bao che cho bất kỳ bên nào.

Trao đổi với tờ Scoop, ông Rusdi Mohd Isa xác nhận rằng nhà chức trách hiện đang trong quá trình xác minh thông tin của các nghi phạm trước khi có bất kỳ công bố công khai nào. “Chúng tôi chưa thể tiết lộ bất kỳ chi tiết nào ở thời điểm này vì quá trình xác minh vẫn đang diễn ra. Việc các nghi phạm có liên quan tới FAM hay một bên khác hay không hiện vẫn chưa rõ”, ông Rusdi cho biết.

FIFA treo giò 12 tháng với 7 cầu thủ gian lận nhập tịch của ĐT Malaysia

“Công chúng cần kiên nhẫn trong khi chúng tôi tiếp tục điều tra. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo tiếp theo khi vụ việc có tiến triển”, Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại của Malaysia nói thêm.

Các báo cáo trước đó cho biết FAM đã nộp đơn trình báo lên Trụ sở Cảnh sát Quận Petaling Jaya liên quan đến cáo buộc làm giả tài liệu. Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, cho biết đơn trình báo được nộp theo khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC), do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu, sau khi ủy ban này hoàn tất cuộc điều tra vào tháng 12 năm ngoái. FAM khẳng định cam kết hợp tác đầy đủ với Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) và tôn trọng quá trình pháp lý đang diễn ra.

Ngày 26/9/2025, FIFA xác nhận trong tuyên bố chính thức rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ liên quan đã vi phạm Điều 22 của Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC). FIFA đã xác định 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia ở trận gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6/2025.

FIFA xác định FAM đã nộp các giấy tờ được cho là giả mạo để xác nhận tư cách của tất cả các cầu thủ. FAM bị phạt khoảng 350.000 CHF (tương đương 1,8 triệu RM), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt khoảng 11.000 RM và bị đình chỉ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.