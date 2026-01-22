Nguy cơ bị xử thua tuyển Việt Nam, HLV Malaysia nói FIFA bất công

(VTC News) -

Tuyển Malaysia đang đối mặt nguy cơ bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 do gian lận nhập tịch ở trận đấu hồi tháng 6/2025. Phía trước tuyển Malaysia là trận cuối vòng loại trên sân của tuyển Việt Nam vào ngày 31/3. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Malaysia,HLV Cklamovski vẫn tự tin nói rằng ông và các học trò sẽ thắng trên sân của tuyển Việt Nam vào tháng 3 tới.

“Chúng tôi sẽ làm khách trên sân của tuyển Việt Nam để hoàn thành nhiệm vụ bằng một chiến thắng, qua đó trở thành đội nhất bảng sau 90 phút thi đấu. Đó là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Đó là thực tế mà chúng tôi đang chờ đợi”, HLV người Australia tuyên bố.

Mặc dù nguy cơ tuyển Malaysia bị trừng phạt vì gian lận nhập tịch đang hiện hữu, HLV Cklamovski vẫn khẳng định rằng việc “Hổ Mã Lai” bị trừ điểm là không công bằng.

HLV Peter Cklamovski cho rằng nếu ĐT Malaysia bị trừ điểm là không công bằng

“Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Malaysia thực sự bị trừ điểm. Điều này không công bằng. Chính FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã xác nhận các cầu thủ đó đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển”, HLV Cklamovski lên tiếng.

“Nếu không, bản thân tôi đã không sử dụng họ ngay từ đầu. Chính phủ Malaysia cũng đã công nhận quốc tịch của họ. Tôi hy vọng họ (các cầu thủ nhập tịch) có thể trở lại để giúp ĐT Malaysia giành vé dự giải và giành chức vô địch Asian Cup”, HLV của ĐT Malaysia tuyên bố.

Ngày 26/9/2025, FIFA xác nhận trong tuyên bố chính thức rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ liên quan đã vi phạm Điều 22 của Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC). FIFA đã xác định 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia ở trận gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6/2025.

FIFA xác định FAM đã nộp các giấy tờ được cho là giả mạo để xác nhận tư cách của tất cả các cầu thủ. FAM bị phạt khoảng 350.000 CHF (tương đương 1,8 triệu RM), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt khoảng 11.000 RM và bị đình chỉ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Ngày 3/11/2025, Ủy ban Kháng cáo FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM và tất cả các cầu thủ liên quan, đồng thời giữ nguyên quyết định trước đó của Ủy ban Kỷ luật. Sau đó, FAM đưa vụ việc này lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao). Trong khi đó, FIFA đã xử thua ĐT Malaysia 3 trận giao hữu trong năm 2025 do sử dụng cầu thủ gian lận nhập tịch.

Dự kiến muộn nhất ngày 31/3/2026, thời điểm chốt danh sách các đội tuyển tham dự Asian Cup 2027, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ đưa ra quyết định về việc trừng phạt ĐT Malaysia ở trận gặp ĐT Việt Nam.