Niềm tin và kỳ vọng vào bước phát triển mới của đất nước

Nghị quyết Đại hội rất rõ, rất sáng

Đánh giá về kết quả Đại hội, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II cho rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, nhận được sự quan tâm đặc biệt và kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; sự cạnh tranh giữa các nước lớn; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo… đang tạo ra những biến đổi mang tính thời đại.

Thực tế đó đòi hỏi, toàn Đảng, toàn dân phải vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội để tăng tốc, đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội đã xác định: 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) trở thành một nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; 100 năm thành lập nước (năm 2045) trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Nghiên cứu các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II rất tâm đắc với những quyết sách của Đảng, nhất là báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) đã làm rõ bối cảnh, tình hình, những kết quả đạt được của nhiệm kỳ XIII, đồng thời xác định những định hướng rõ ràng, những mục tiêu cụ thể để đất nước phát triển trong giai đoạn mới.

Nội dung các văn kiện có nhiều điểm mới, đột phá; tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp xác đáng của toàn Đảng và các tầng lớp nhân dân; thể hiện bản chất dân chủ, sự tâm huyết, cầu thị trên cơ sở tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

“Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp, một nhiệm kỳ mới mở ra với yêu cầu rất cao. Nhân dân kỳ vọng vào một đội ngũ lãnh đạo vững vàng bản lĩnh, sáng suốt trí tuệ, trong sáng đạo đức, quyết liệt hành động, đưa đất nước tiến nhanh, tiến vững chắc, hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam.

Theo ông, nghị quyết Đại hội đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026 - 2030, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên; đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD… Cùng với đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách và các phương hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược để xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong bối cảnh mới.

Đảng xác định phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển…

“Nghị quyết của Đảng đã bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới. Đó còn là sự tổng kết lý luận về 40 năm đổi mới. Đây là một sự đột phá trong cách làm nghị quyết cũng như nội dung nghị quyết. Chúng ta đã có nghị quyết rất rõ, rất sáng và giờ đây nghị quyết trở thành cẩm nang, thành chương trình hành động để đạt được các mục tiêu”, ông Nguyễn Quốc Dũng cho biết.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

Cùng với các chủ trương, đường lối và quyết sách, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ sự kỳ vọng và tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo mới với bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, sẽ cùng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ sở có đủ năng lực dẫn dắt đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tốt thời cơ, đưa Việt Nam phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Kỳ vọng về đội ngũ cán bộ cấp cao

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam cho rằng, thành công tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng không chỉ được đo bằng chất lượng các văn kiện, các quyết sách mà còn được khẳng định bằng “khâu then chốt của then chốt”, đó là công tác cán bộ.

Bởi lẽ, đường lối đúng muốn đi vào cuộc sống phải có con người đủ tầm tổ chức thực hiện; quyết sách lớn muốn thành hiện thực phải có bộ máy đủ mạnh dẫn dắt; khát vọng phát triển muốn bứt phá phải có đội ngũ đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân và trước lịch sử dân tộc.

“Kỳ vọng lớn nhất của tôi về đội ngũ cán bộ cấp cao nhiệm kỳ XIV là đủ đức - đủ tài - đủ tâm - đủ tầm, và quan trọng hơn cả là đủ “dám”: dám nghĩ để mở đường cho đổi mới; dám nói để bảo vệ cái đúng; dám làm để tạo chuyển biến thực chất; dám chịu trách nhiệm để giữ kỷ cương phép nước; dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích quốc gia - dân tộc; phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cán bộ cấp cao phải thực sự là những người “đứng mũi chịu sào”, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chuẩn, lấy kỷ luật của Đảng làm nền nếp”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu cho biết.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam.

Theo ông, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đã đề ra, đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới cần có tư duy chiến lược và năng lực kiến tạo phát triển, không chỉ giỏi quản lý hành chính, mà phải giỏi dẫn dắt cải cách, tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy động lực mới.

Đất nước đang đứng trước những cơ hội lớn và thách thức không nhỏ, vì vậy, cán bộ cấp cao phải có tầm nhìn xa, quyết đoán nhưng không duy ý chí; linh hoạt nhưng không dao động nguyên tắc; cải cách mạnh mẽ nhưng luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết.

Đặc biệt, ông kỳ vọng bộ máy nhiệm kỳ XIV sẽ là bộ máy liêm chính, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vận hành đồng bộ và thông suốt, “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng”, đo lường bằng kết quả.

Cán bộ cấp cao phải gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, công tâm trong dùng người; kiên quyết chống biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

“Uy tín của đội ngũ lãnh đạo không nằm ở khẩu hiệu hay hình thức, mà nằm ở kết quả: việc khó có ai nhận, có ai làm; việc tồn đọng có ai giải quyết; điểm nghẽn có ai tháo gỡ; kỷ cương có ai giữ vững”, ông Nguyễn Văn Sáu kỳ vọng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng sẽ gần dân, trọng dân, vì dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.