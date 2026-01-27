Ông Trump tuyên bố áp thuế một số mặt hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc lên 25%

(VTC News) -

Hôm 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội bài viết với nội dung: "Do Quốc hội Hàn Quốc chưa thông qua thỏa thuận thương mại lịch sử của chúng ta, điều đó là quyền của họ, nên tôi xin tuyên bố tăng thuế quan với Hàn Quốc đối với ô tô, gỗ, dược phẩm và tất cả các loại thuế đối ứng khác từ 15% lên 25%".

Hiện Phủ Tổng thống Hàn Quốc và Nhà Trắng đều chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Các dòng xe của hãng KIA Motors đang chờ xuất khẩu tại một cảng ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Hàn Quốc đã và đang nỗ lực thực hiện thỏa thuận được công bố với Washington hồi tháng 11/2025, theo đó Mỹ sẽ giảm thuế quan đối với hàng xuất khẩu của nước này. Gần đây hơn, Hàn Quốc liên hệ với Washington để giải thích về cuộc điều tra của Seoul đối với công ty thương mại điện tử Coupang có trụ sở tại Mỹ, xuất phát từ vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn.

Chỉ tính riêng năm 2024, Hàn Quốc là một trong những nguồn cung hàng hóa nước ngoài lớn nhất của Mỹ, xuất khẩu sang nước này lượng hàng trị giá 132 tỷ USD với nhiều mặt hàng gồm ô tô và linh kiện ô tô cũng như chất bán dẫn và thiết bị điện tử. Những mặt hàng này có nguy cơ trở nên đắt đỏ hơn do mức thuế cao hơn.

Trong suốt nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump nhiều lần sử dụng đòn bẩy thuế quan trong chính sách đối ngoại. Nhiều nhà kinh tế bày tỏ lo ngại về cách tiếp cận này và chính sách này cũng đang phải đối mặt với thử thách trong vụ kiện đang diễn ra tại Tòa án Tối cao Mỹ.

Vụ kiện sẽ xác định liệu ông Trump có thẩm quyền pháp lý để áp đặt mức thuế diện rộng, riêng theo từng quốc gia hay không. Tòa án sẽ ra phán quyết sau vài tuần nữa.

Trường hợp thẩm phán ra phán quyết bất lợi cho chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Trump dường như không thể ngay lập tức thay đổi mức thuế đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia cụ thể.

Hôm 24/1, ông Trump cũng doạ áp thuế nhập khẩu 100% lên Canada nếu nước này đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và cảnh báo Thủ tướng Mark Carney rằng thỏa thuận với Trung Quốc sẽ "phá hủy các doanh nghiệp" nước này.