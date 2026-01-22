Tín hiệu mới trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO khiến ông Trump rút đe doạ áp thuế

(VTC News) -

Người đứng đầu NATO nói với Fox News rằng việc Mỹ định dùng vũ lực giành quyền kiểm soát Greenland từ Đan Mạch không hề được thảo luận trong cuộc gặp giữa ông và ông Trump tại Thụy Sĩ, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Phát biểu này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được một “khuôn khổ” mới về Greenland với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

“Khi trao đổi với Tổng thống, vấn đề đó không còn được nhắc tới. Ông ấy tập trung vào việc bảo đảm an ninh cho khu vực Bắc Cực, nơi có nhiều đang biến động, nơi Trung Quốc, Nga ngày càng gia tăng hiện diện", ông Rutte nói khi được hỏi về chi tiết của “khuôn khổ” được cho là đã đạt được.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp song phương với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1/2026. (Ảnh: Reuters/Jonathan Ernst)

Theo ông Trump, thỏa thuận này là cơ sở để ông quyết định không áp dụng các mức thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/2.

“Đó thực sự là trọng tâm trong các cuộc thảo luận của chúng tôi”, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh.

Tổng thống Trump công bố “khuôn khổ” mới về Greenland trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 21/1, khi đang tham dự WEF.

“Dựa trên cuộc gặp rất hiệu quả với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, chúng tôi đã hình thành khuôn khổ cho một thỏa thuận tương lai liên quan đến Greenland và trên thực tế là toàn bộ khu vực Bắc Cực”, ông Trump viết. “Trên cơ sở này, tôi sẽ không áp dụng các mức thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/2. Các cuộc thảo luận bổ sung liên quan đến ‘Vòm Vàng’ đối với Greenland đang được tiến hành. Thông tin chi tiết sẽ được công bố khi các cuộc trao đổi tiếp tục".

Ông Trump cho biết Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff sẽ dẫn dắt các cuộc đàm phán và báo cáo trực tiếp cho ông.

Trước đó cùng ngày, phát biểu tại WEF, ông Trump từng nói: “Có lẽ chúng tôi sẽ không đạt được điều gì nếu tôi không quyết định sử dụng sức mạnh và vũ lực vượt trội – khi đó, nói thẳng, chúng tôi không thể bị ngăn cản. Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Tôi không muốn dùng vũ lực và tôi sẽ không dùng vũ lực".

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News, ông Rutte đánh giá ông Trump “hoàn toàn đúng” khi nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường an ninh tại Bắc Cực, đồng thời lưu ý nguy cơ Nga hoặc Trung Quốc trở thành mối đe dọa ở khu vực này đang gia tăng từng ngày. Tổng thư ký NATO cũng ca ngợi vai trò của ông Trump trong việc thúc đẩy các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: AP)

“Tôi cho rằng chính ông ấy là người đã đưa toàn bộ châu Âu và Canada lên mức 5% nổi tiếng này – điều then chốt để cân bằng chi tiêu và bảo vệ chính chúng ta. Và đó chính là khuôn khổ mà các bạn thấy trong bài đăng của ông ấy, mà chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai”, ông Rutte nói.

Ông Rutte cũng cho rằng căng thẳng gia tăng giữa các nước NATO với Nga và Trung Quốc càng cho thấy nhu cầu cấp thiết phải củng cố an ninh tại khu vực Bắc Cực.