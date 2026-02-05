Hôn nhân viên mãn sau 4 năm cưới chồng chủ tịch của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

(VTC News) -

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vừa đăng tải loạt ảnh gia đình và gửi lời chúc ngọt ngào nhân ngày sinh nhật ông xã Đỗ Vinh Quang. Nàng hậu cho biết sinh nhật năm nay, ông xã muốn tổ chức sinh nhật ấm cúng nên cả gia đình cô chỉ thực hiện bộ ảnh kỷ niệm, thay cho những bữa tiệc hoành tráng.

Người đẹp gọi ông xã là "bạn đồng hành" vì luôn bên cạnh, ủng hộ và song hành với cô chăm sóc gia đình nhỏ cùng các công việc kinh doanh.

Đỗ Mỹ Linh tung bộ ảnh nhí nhảnh cùng chồng con.

Đỗ Mỹ Linh nói sau gần 4 năm kết hôn, cô thấy ông xã trưởng thành, suy nghĩ nhiều và có trọng trách hơn mỗi năm. Tuy nhiên cô hạnh phúc vì chồng luôn là điểm tựa vững chắc cho hai mẹ con trong cuộc sống.

"Được chứng kiến bạn trưởng thành hơn mỗi năm, suy nghĩ nhiều hơn, trăn trở nhiều hơn, nhiều trọng trách hơn. Chỉ chúc bạn thêm tuổi mới nhiều sức khỏe, ngủ ngon sâu giấc, luôn vui vẻ tích cực và mãi là điểm tựa vững chắc cho 2 mẹ con nhé", nàng hậu nhắn nhủ chồng.

Tháng 10/2022, "đám cưới cổ tích" của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng thiếu gia diễn ra tại Hà Nội. Ông xã nàng hậu hiện giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội và là doanh nhân có tiếng. Cặp đôi có 2 năm hẹn hò kín tiếng trước khi quyết định kết hôn.

Sau kết hôn, Đỗ Mỹ Linh hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Thay vào đó, người đẹp thường xuyên đồng hành với chồng trong các trận bóng đá của CLB Hà Nội.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kết hôn với Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội.

Trong chương trình Bước ngoặt cuộc đời, Đỗ Mỹ Linh cho biết cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều sau khi kết hôn. Hoa hậu không tham gia nhiều hoạt động showbiz mà tập trung lo cho gia đình nhỏ.

Từ khi lập gia đình, cô thấy bản thân trưởng thành hơn. Đỗ Mỹ Linh hiện sống cùng bà và bố mẹ chồng. Được hỏi bí quyết để hài hòa mối quan hệ với nhà chồng, Hoa hậu Việt Nam 2016 cho biết, cô nghĩ rằng dù không có nhiều kinh nghiệm, sự đối xử chân thành, giúp đỡ và yêu thương bằng cả trái tim sẽ khiến mọi người dần có tình cảm.

Tháng 7/2023, Đỗ Mỹ Linh sinh con gái đầu lòng Tuệ An, tên thân mật là Ti Mướp. Đến khi em bé được 2 tháng tuổi, nàng hậu mới thông báo với khán giả.

Sau vài tháng sinh nở, Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Cô gây ấn tượng với vẻ ngoài ngày càng mặn mà, thần sắc rạng rỡ. Trước đây, cô tự nhận mình là người hướng ngoại, thích đi giao lưu, gặp gỡ. Từ khi có em bé, mỹ nhân 28 tuổi dành phần lớn thời gian cho gia đình. Cô cũng rèn cho mình tính kiên nhẫn.

Đỗ Mỹ Linh hiện có thương hiệu thời trang riêng. Bên cạnh cuộc sống làm vợ, làm mẹ thì nàng hậu cũng dành thời gian cho công việc kinh doanh của mình.

Tổ ấm nhỏ của Đỗ Mỹ Linh sau gần 4 năm cưới.

Bận rộn chuyện bỉm sữa, kinh doanh nhưng Đỗ Mỹ Linh vẫn cố gắng thu xếp thời gian tham gia một số hoạt động của nhà chồng. Cô là cố vấn đào tạo kỹ năng và giám khảo cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện cho ngân hàng do gia đình chồng điều hành.

Đỗ Mỹ Linh từng nói, cô được ông xã ủng hộ quay lại với nghệ thuật. Tuy nhiên, Hoa hậu vẫn muốn tập trung cho gia đình nhiều hơn. Khi con cứng cáp, người đẹp sẽ dành thời gian nhiều hơn cho công việc riêng của mình.