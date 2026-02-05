(VTC News) -

Theo bác sĩ Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, muốn giảm cân nhanh đón Tết, chị em cần biết về nguyên tắc dinh dưỡng của chế độ ăn uống gồm: Cân bằng các chất dinh dưỡng; Chú ý đến lượng calo nạp vào; Theo dõi và điều chỉnh chế độ phù hợp với sức khỏe và uống đủ nước. Cơ thể được cung cấp đủ nước, giúp thanh lọc độc tố và tối ưu hóa quá trình chuyển hóa chất béo.

Thực đơn ăn kiêng giảm mỡ dưới đây được xây dựng dựa trên nguyên tắc thâm hụt calo và đảm bảo dinh dưỡng.

Thứ 2

Sáng: 1 quả trứng luộc + 1 quả dưa chuột + 1 lát bánh mì đen + 1 cốc cà phê đen không đường.

Bữa phụ sáng: 1 quả táo trung bình.

Trưa: 100 gram cơm trắng/cơm gạo lứt/khoai lang luộc + salad dầu giấm + 100 gram ức gà luộc.

Bữa xế chiều: 1 hộp sữa chua ít đường + 20 gram hạt dinh dưỡng.

Bữa tối: 100 gram cơm trắng/cơm gạo lứt + rau xào ít dầu + 100 gram tôm luộc

Thứ 3

Sáng: 50 gram yến mạch + sữa tươi không đường/ sữa tách béo không đường.

Bữa phụ: 1 quả chuối/ 2 quả roi.

Trưa: 1 củ khoai lang luộc + rau củ luộc + 100 gram nạc heo luộc.

Bữa xế chiều: 1 quả cam + 20 gram hạt dinh dưỡng.

Bữa tối: 100 gram cơm trắng/cơm gạo lứt + rau xanh luộc + 100 gram cá béo (nướng không dầu hoặc áp chảo).

Thực đơn 7 ngày để giảm cân nhanh đón Tết.

Thứ 4

Sáng: 1 quả trứng ốp/đảo không dầu + 1 lát bánh mì đen + nửa quả táo.

Bữa phụ: Nửa quả táo còn lại.

Trưa: 1 củ khoai luộc + rau củ luộc + 80-100 gram tôm luộc.

Bữa xế chiều: 1 hộp sữa chua không đường + 100g thanh long hoặc dưa hấu.

Bữa tối: 100 gram cơm trắng/cơm gạo lứt/bún gạo lứt + 80-100 gram bò nạc + Salad dầu giấm.

Thứ 5

Sáng: 1/2 củ khoai lang luộc + 1 hộp sữa tươi không đường tách béo + 1/2 quả ổi.

Bữa phụ: 1/2 quả ổi còn lại.

Trưa: 100 gram cơm gạo lứt/bún gạo lứt + 80-100 gram nạc heo + rau củ luộc.

Bữa xế chiều: 1 quả táo/cam.

Bữa tối: 1 củ khoai lang luộc + salad dầu giấm + 100 gram cá nạc.

Thứ 6

Sáng: 1 lát bánh mì đen + 2 quả trứng luộc + 1 cốc cà phê đen không đường.

Bữa phụ: 40 gram hạt dinh dưỡng.

Trưa: 1 củ khoai lang luộc + rau củ luộc + 80-100 gram ức gà áp chảo.

Bữa xế chiều: 1 hộp sữa chua ít đường.

Bữa tối: 100 gram cơm gạo lứt/bún gạo lứt + rau củ luộc + 80-100 gram tôm luộc.

Thứ 7

Sáng: 50 gram yến mạch + sữa tươi không đường

Bữa phụ: 1 quả táo/cam.

Trưa: 100 gram cơm trắng/gạo lứt + rau củ luộc + 80-100 gram bò nạc.

Bữa xế: 1 hộp sữa chua ít đường + 40 gram hạt dinh dưỡng.

Bữa tối: 1 củ khoai lang luộc + 1 quả trứng ốp không dầu + 50-80 gram tôm luộc + rau củ luộc.

Chủ Nhật

Sáng: 1 lát bánh mì đen + 1 quả trứng luộc + 1 cốc cà phê đen không đường.

Bữa phụ: 1 quả táo/cam

Trưa: 1 củ khoai lang luộc + rau củ luộc + 100 gram ức gà áp chảo

Bữa xế: 1 hộp sữa chua ít đường + 1 quả chuối.

Bữa tối: 100 gram cơm trắng/gạo lứt/bún gạo lứt + rau củ luộc + 100 gram tôm.

Trên đây là công thức ăn giảm mỡ và thực đơn giảm mỡ 7 ngày những chị em muốn giảm cân nhanh đón Tết tham khảo, bạn có thể linh hoạt thay đổi cách chế biến và loại thực phẩm tùy theo sở thích.