(VTC News) -

Khẩu phần ăn giảm cân nhanh đón Tết

Nguyên tắc mà bất cứ ai cũng cần ghi nhớ khi bắt đầu thực hiện phương pháp giảm cân đón Tết chính là xây dựng chế độ ăn uống khoa học, dinh dưỡng. Để đạt mục tiêu "Dáng đẹp Tết sang" mà vẫn khỏe mạnh từ bên trong, khẩu phần ăn mỗi bữa của bạn cần đảm bảo sự cân bằng giữa 4 nhóm chất sau:

Đạm (Protein): Giúp duy trì cơ bắp săn chắc và tạo năng lượng bền bỉ.

Chất béo tốt: Nạp ở mức vừa phải để cơ thể hấp thụ vitamin thiết yếu.

Chất xơ: "Chìa khóa" giúp ức chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa.

Carbohydrate phức hợp: Cung cấp năng lượng mà không làm tăng đường huyết đột ngột.

Đây đều là những chất không thể thiếu trong khẩu phần ăn giảm cân và đáp ứng đủ giá trị dinh dưỡng cho cơ thể. Lượng thức ăn nạp vào trong quá trình giảm cân đón Tết cần được gia giảm phù hợp với tình trạng cơ thể và từng đối tượng giảm cân khác nhau, dựa trên độ tuổi, giới tính hoặc công việc. Để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng phù hợp với công việc, mức calo cần 1.200 -1.500 calo/ngày.

Thực phẩm "vàng" giúp giảm cân đón Tết

Việc lựa chọn đúng thực phẩm quyết định đến 70% thành công của kế hoạch giảm cân nhanh đón Tết. Yogi Bùi Thu Huyền gợi ý danh sách các thực phẩm giúp bạn ăn no mà vẫn gầy:

Nhóm thực phẩm giàu đạm và chất xơ

Trứng và cá: Đây là nguồn protein hoàn hảo giúp duy trì cơ bắp và tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt.

Súp lơ xanh, măng tây: Những loại rau này giàu chất xơ, gần như không chứa calo, giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả.

Nhóm tinh bột chậm và quả mọng

Gạo lứt, hạt chia: Thay thế tinh bột trắng bằng gạo lứt giúp ổn định đường huyết và duy trì năng lượng bền bỉ.

Quả bơ và dâu tây: Cung cấp chất béo lành mạnh và vitamin, giúp da dẻ hồng hào ngay cả khi đang trong chế độ ăn kiêng.

3 nguyên tắc vàng trong chế độ ăn uống để giảm cân đón Tết hiệu quả

Thực phẩm cần tránh khi giảm cân đón Tết

Để nỗ lực giảm cân trước Tết mang lại kết quả rõ rệt nhất, bạn cần kiên quyết loại bỏ những "kẻ thù" của vóc dáng sau đây:

Thức ăn nhanh và đồ chiên rán: Chứa calo cực cao và chất béo xấu, gây tích tụ mỡ bụng rất nhanh.

Bánh mì trắng và đồ ngọt: Các loại bánh mứt kẹo Tết chứa nhiều đường hóa học, dễ gây tăng cân và khiến da kém sắc.

Đồ uống có gas và rượu bia: Những thức uống này làm gián đoạn quá trình đốt mỡ tự nhiên.

Giảm cân đón nhanh Tết không phải là nhịn ăn cực đoan mà là học cách lắng nghe cơ thể. Khi bạn kết hợp ăn uống lành mạnh cùng việc vận động vừa sức như Yoga hay đi bộ, bạn sẽ tự tin đón năm mới với diện mạo rạng rỡ và tràn đầy sức sống.