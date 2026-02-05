Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề Đấu giá tài sản

(VTC News) -

KẾT QUẢ LỰA CHỌN

1. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác giá trị thương mại trên Kênh phát thanh VOV1, VOV2; Thời hạn trong vòng 03 năm (36 tháng), giai đoạn từ 2026 đến 2029.

2. Giá khởi điểm: 85.981.818.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ, chín trăm tám mươi mốt triệu, tám trăm mười tám ngàn đồng chẵn).

3. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Tổng số điểm: 96.

4. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không được đánh giá, chấm điểm kèm theo lý do (nếu có): Không có

5. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không có

Kết quả ở file này: TB 15 TTQC vv kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.pdf